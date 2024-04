Danni Suzuki expõe traições de Ricardo Pereira: “Me chifrava”

Danni Suzuki revelou que foi traída diversas vezes por Ricardo Pereira. Em entrevista a jornalista Isabele Benito, de O Dia, a atriz contou que namorou o ator em 2005 e que chegou a perdoá-lo por algumas traições. Porém, terminou o relacionamento por conta das puladas de cerca.

“Ele me chifrava bastante. A gente conversou anos depois sobre isso. Ele falou ‘Dani, eu era completamente imaturo’. A gente era muito novo [na época]. Foi uma sequência [de traições]. Cheguei a perdoá-lo algumas vezes, mas chegou uma hora que não dava mais”, explicou Danni.

A atriz ainda contou que, à época, as pessoas apontaram Ricardo Tozzi, com quem ela também teve uma relação, como pivô do término. No entanto, isso não teria acontecido.

Em Cara e Coragem, Ricardo Pereira vive o vilão Danilo, ex-melhor amigo de Moa (Marcelo Serrado)

“Um ano depois, eu namorei o Tozzi realmente. A gente virou melhores amigos, e depois namoramos realmente. A gente fez par na novela Bang Bang. Mas a minha relação com ele sempre foi mais de amizade. A gente era mais amigo do que namorado. Não era uma relação sexual, era uma relação de parceria”, garantiu.