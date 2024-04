Defensora de Moraes, Gleisi já acusou ministro de perseguir opositores

Quando a crise envolvendo Alexandre de Moraes e o empresário Elon Musk se instalou, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, rapidamente saiu em defesa do ministro do STF. Disse que as postagens do bilionário ameaçam o Estado Democrático de Direito e as instituições do Brasil. Porém, nos tempos de senadora, a dirigente petista manifestou posição oposta. Acusou Moraes de “perseguir movimentos de oposição” e declarou que sua indicação ao Supremo, em 2017, preocupava a democracia.

Na ocasião da sabatina, Gleisi Hoffmann também disse que Alexandre de Moraes não teria “isenção” para julgar casos envolvendo o PT no STF e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma vez que havia feito pesadas críticas ao partido quando era ministro da Justiça de Michel Temer. Veja, abaixo, momentos dos embates entre a dirigente petista e o magistrado.

“Primeiro, [tem que se considerar suspeito] para decidir sobre o caso do impeachment da presidente Dilma [Rousseff], que tem um recurso no Supremo Tribunal Federal. Segundo, nos casos do Tribunal Superior Eleitoral, em que o Partido dos Trabalhadores está sendo julgado por várias ações. E mesmo na questão da Lava Jato, tem que se colocar, sim, sob suspeição”, disse Gleisi.

Alexandre de Moraes rebateu: “Não me sinto constrangido e não acho que é o caso de declarar previamente impedimento, suspeição, em nenhum caso. No momento em que, se vossas excelências me aprovarem, eu for ministro do Supremo Tribunal Federal, analisarei com base no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal”.

Elon Musk e Alexandre de Moraes

Em entrevista à TV Senado antes da sabatina, a atual presidente do PT revelou a procupação do partido com uma eventual aprovação do nome de Alexandre Moraes para o STF. Gleisi Hoffmann criticou a “partidarização” do Supremo e o “ativismo judicial” no Brasil.

“Nós temos muita preocupação em relação à postura dele [Moraes] no Supremo, até porque o que nós observamos dele na ocupação de cargos que ele teve, foi uma utilização partidária. Isso nos preocupa bastante. Nós não precisamos de um Supremo mais partidarizado ainda”, disse Gleisi.

“A estratégia da oposição é ouvir e falar sobre esses temas que são temas que têm conflito inclusive com posicionamentos dele, que nos deixa muito preocupados. As pessoas que estiverem nos assistindo, que possam partilhar dessa preocupação, porque o Supremo Tribunal Federal não tem prerrogativa só em relação a esta Casa. Tem prerrogativas e define temas que atendem a sociedade como um todo. E ultimamente a gente tem tido um ativismo judicial muito grande no nosso país. Vai continuar esse ativismo? É partidário desse ativismo?”, questionou a então senadora.

No sábado (6/4), depois das declarações do dono do X, Elon Musk, que chamou Moraes de “ditador” devido à proibição do uso da plataforma por militantes radicais envolvidos em atos antodemocráticos no Brasil, Gleisi saiu em defesa do ministro.

“Patético é o menor dos adjetivos para descrever a resposta de Elon Musk ao ministro Alexandre de Moraes, inflamando a extrema-direita ao insinuar que há censura no Brasil, ao mesmo tempo que sua rede permite discursos de ódio e propagação em larga escala de notícias falsas. Enquanto tentarem enfraquecer democracias nós vamos resistir. E exigir que ninguém seja anistiado!”, escreveu Gleisi em seu próprio perfil no X.

Gleisi defende Moraes Em outra publicação, na segunda-feira (8/4), a deputada classificou as declarações de Musk como “indevidas e abusivas” e manifestou solidariedade a Moraes. “Ao atacar o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o bilionário ameaça diretamente o estado de direito democrático e as instituições do nosso país. Sua demonstração de arrogância serve à campanha de mentiras de Jair Bolsonaro contra o Judiciário brasileiro e configuram ingerência totalmente descabida na vida política e na democracia em nosso país”, publicou Gleisi.

“A ofensiva truculenta do dono do ‘X’ é mais uma evidência de que as plataformas devem se submeter a regulamentação muito clara, como ocorre em outros países, para que deixem de servir à propagação de mentiras e campanhas de ódio. O ministro Alexandre de Moraes, o TSE e o STF recebem nossa solidariedade e reconhecimento pelo importante papel que têm desempenhado na defesa dos direitos e garantias constitucionais contra quem os ataca”, afirmou a presidente do PT.

Na terça-feira (9/4), também pelo X, Gleisi Hoffmann voltou se referir a Musk como “mentiroso” e disse que o empresário tenta “passar por cima do estado de direito e das instituições em nosso país”.

“O dono da rede X age em sintonia com a extrema-direita global para ameaçar a democracia em nosso país. O Brasil tem leis que todos devem respeitar. Desde a eleição de Lula, voltamos a ser um país soberano, não temos mais presidente que bate continência pra bandeira dos Estados Unidos nem de qualquer outro país”, escreveu.