Davi esclarece status da relação com Mani e explica fala polêmica

Em entrevista ao Fantástico, exibida neste domingo (20/4), o campeão do BBB 24, Davi Brito, falou mais sobre sua polêmica relação com sua (ex?) companheira, Mani Reggo. O baiano afirmou que procurou a empresária diversas vezes, porém, ela teria ficado chateada com a declaração polêmica em que ele afirmou que eles ainda não iriam casar, pois estavam “se conhecendo”.

“Eu procurei ela várias vezes, mandei mensagem. O que eu falei da gente estar “se conhecendo”, é pelo fato de que 1 ano de namoro ainda não é nada. A gente está namorando, é o período de conhecimento, depois a gente vai noivar, para se preparar para o casamento, E é isso que eu quero. Só que ai teve toda essa situação, essa polêmica”, explicou Davi.

O baiano ainda deixou claro que não se afastou de Mani para não ter que dividir o prêmio do BBB 24 com ela, como alguns internautas apontaram.

“Jamais. Isso não cabe de mim. Eu prefiro continuar comendo ovo e ter paz na minha vida do que ter muito dinheiro e ter muita confusão e perturbação”, completou.

A produção do Fantástico, da TV Globo, afirmou que tentou entrar em contato com Mani, porém, ela não respondeu.