De boné e máscara, Anderson Torres embarca de Miami para o Brasil. Vídeo

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres embarcou, na noite desta sexta-feira (13/1), para voltar ao Brasil. Ele saiu do Aeroporto de Miami com previsão de chegada para sábado (14/1). Ele foi filmado, de boné e máscara, no embarque ainda na Flórida. O vídeo foi feito pelo produtor Luigi Sofio, da TV Globo.

O ex-ministro aparece escoltado por policiais de Miami.

No vídeo, , Anderson Torres se vira para a pessoa que filmava a cena ao ser chamado de ministro e perguntado se voltaria para o Brasil para se entregar à polícia. Ele, porém, não respondeu.

Veja o vídeo:

Anderson Torres, que também é ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, é investigado no âmbito do inquérito que apura os atos antidemocráticos que destruíram as sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro. Ele teve prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes e passava as férias em Orlando, nos Estados Unidos.

Na quinta-feira (12/1), foi revelado que a Polícia Federal (PF) encontrou, na operação feita na casa de Torres, a minuta de um decreto para instaurar Estado de Defesa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e rever o resultado da eleição presidencial, que deu a vitória ao Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O texto diz que, instalado o Estado de Defesa no TSE, seria constituída uma Comissão de Regularidade Eleitoral formada, sobretudo, de membros do Ministério da Defesa.