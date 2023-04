De olho nos 100 dias, Lula retorna a Brasília após curta viagem a SP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retornou a Brasília na noite desta sexta-feira (7/4), após curta viagem a São Paulo, onde tem casa e foi resolver questões particulares. Na capital federal, o presidente passará o resto do feriado de Semana Santa fechando detalhes da cerimônia dos primeiros 100 dias de governo, marcada para a manhã da próxima segunda-feira (10/4) e da viagem oficial para a China, para a qual ele embarca na tarde do mesmo dia.

Ministros e assessores de Lula estão trabalhando no feriado para fechar a apresentação de realizações e promessas para a marca simbólica dos 100 dias. Em reunião ministerial no início da semana, o presidente cobrou de sua equipe um olhar para o futuro.

Os primeiros atos do governo, como a recriação de programas sociais, foram voltados ao socorro às famílias mais pobres, mas Lula cobra ações voltadas à classe média, como a oferta de crédito para imóveis e consumo.

Enquanto estava na capital paulista, Lula recebeu ligação do primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, que o convidou para participar em maio do encontro do G7, os sete países mais industrializados do mundo. Kishida também convidou o presidente para, além de participar da reunião, fazer uma visita oficial ao país. Lula confirmou que irá ao Japão, mas talvez não para o G7.

O presidente disse ao japonês que a participação no G7, que será em Hiroshima, de 19 a 21 de maio, dependerá do formato do encontro, ou seja, se o Brasil puder participar de maneira efetiva nas discussões, e não só acompanhar os painéis.

Sem privatizaçõesCumprindo um compromisso de campanha de Lula, o governo federal retirou empresas estais do programa de desestatização criado pela gestão de Jair Bolsonaro (PL).

Sete estatais, incluindo Correios, EBC, Serpro e Dataprev, foram retiradas do programa de privatizações.

A medida foi anunciada por meio de edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na última quinta-feira (6/4).