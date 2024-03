Defesa deve ignorar aniversário do golpe de 1964 até em redes

Governo não realizará eventos e, no máximo, fará postagens em perfis oficiais ligados ao Planalto

Lula quer apaziguar as relações do seu governo com militares das Forças Armadas e seus apoiadores —que, em sua maioria, são críticos à presença dos fardados no governo Sérgio Lima/Poder360 – 31.mai.2023

Mateus Maia 30.mar.2024 (sábado) – 14h51



O Ministério da Defesa e as Forças Armadas devem ignorar o aniversário de 60 anos do golpe militar de 1964, assim como o resto do governo. Além de não haver nenhum evento em alusão à data, as instituições militares não farão sequer postagens sobre o tema. Ainda não é certo, entretanto, se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citará a data em suas contas oficias nas redes sociais.

Segundo apurou o Poder360, os militares veem com bons olhos a discrição com que o governo petista tratará o tema em 2024. Seria mais um passo de Lula na direção de melhorar sua relação com a caserna.

O presidente teria sido informado que as Forças Armadas e o Ministério da Defesa não fariam nada em alusão aos 20 anos do golpe militar e estão satisfeitos com a posição de Lula de seguir a mesma toada com o resto do governo.

O golpe militar de 1974 completa 60 anos neste domingo (31.mar.2024). A ditadura durou 21 anos. Terminou em março de 1985, quando José Sarney tomou posse na condição de vice de Tancredo Neves (1910-1985), que morreu sem ter assumido a Presidência da República.

Ao final do 1º ano do mandato de Lula, a Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, anunciou que promoveria diversos eventos para marcar os 60 anos do golpe militar de 1964. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania também disse que realizaria iniciativas pela preservação da memória, da verdade e da luta pela democracia e justiça social.

No entanto, já em 2024 e perto do aniversário do início da ditadura, o presidente Lula mandou o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, cancelar ato que seria realizado no Museu da República. O evento relembraria os “perseguidos” durante o período. A ordem do petista seria para evitar tensões com os militares e minimizar o destaque para a data.

Em 28 de fevereiro, Lula disse querer evitar “remoer o passado” e que os atos antidemocráticos do 8 de Janeiro causam mais preocupação que a lembrança da tomada de poder pelos militares em 1964.

“Vou tratar [os 60 anos] da forma mais tranquila possível. Estou mais preocupado com o golpe de janeiro de 2023 do que com o de [19]64. Isso há fez parte da história, já causou sofrimento, o povo já reconquistou o direito democrático. Os militares, hoje no poder, eram crianças naquele tempo. Alguns nem eram nascidos”, declarou em entrevista à RedeTV!.

Na 4ª feira (27.mar), o chefe do Executivo disse ter “carinho” pelas Forças Armadas e classificou os militares como “altamente qualificados” para garantir a paz. A declaração foi dada ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron, em cerimônia de lançamento do submarino Tonelero, em Itaguaí.

“Esse carinho que temos com a Marinha, que nós temos com a Força Aérea Brasileira, com a Aeronáutica e com o Exército brasileiro, porque um país do tamanho do Brasil precisa ter Forças Armadas altamente qualificadas, altamente preparadas ao ponto de dar respostas e garantir a paz quando nosso país precisar”, disse o petista em aceno aos militares.

PT O partido do presidente Lula disse que vai apoiar atos que relembrem a ditadura no Brasil –o golpe militar de 1964 completa 60 anos em 31 de março.

O PT declarou, em nota, que, “às vésperas do dia de memória dos 60 anos do golpe de Estado de 1964”, é importante reafirmar o “compromisso com a defesa da democracia no país, valor presente no DNA originário do partido desde sua fundação”. Por isso, a sigla “apoiará e participará dos atos e manifestações da sociedade previstos para 31 de março e 1º de abril em diversos pontos do país, além das atividades organizadas por sua fundação, a Fundação Perseu Abramo”.

Ao decidir “ignorar” a data, Lula busca evitar tensões com militares e minimizar o destaque dado pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) ao 31 de março. O ex-presidente comemorou a data todos os anos de sua gestão, de 2019 a 2022.

