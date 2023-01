Delegado-geral parabeniza policiais civis do DF por atuação contra vândalos

O delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Robson Cândido, divulgou, nesta terça-feira (10/1), nota sobre o trabalho da corporação após os atos de vandalismo registrados no último domingo (8/1), em Brasília.

O delegado elogiou a atuação das equipes e afirmou que a PCDF agiu segundo determinação do então governador Ibaneis Rocha (MDB) e que escalou todo o efetivo para ajudar no restabelecimento da ordem pública.

“Todos devemos lutar pelo nosso sagrado direito de livre escolha e manifestação, mas sempre sem atentar contra nossos bens públicos, nossas instituições e contra as autoridades legitimamente instituídas”, destacou.

Lula critica militares após vandalismo no DF: “Nenhum general se moveu”

Leia a nota completa:

“Como integrante do sistema de justiça criminal, cabe-me respeitar, observar e proteger o Estado Democrático de Direito, que traduz absoluto respeito aos direitos e liberdades fundamentais. Todos devemos lutar pelo nosso sagrado direito de livre escolha e manifestação, mas sempre sem atentar contra nossos bens públicos, nossas instituições e contra as autoridades legitimamente instituídas.

Fiel a minha posição de defesa dos verdadeiros valores da democracia, adotamos, seguindo as instruções do nosso governador, todas as ações necessárias para que, nos limites constitucionais e legais das atribuições da polícia civil, a ordem fosse recuperada e reestabelecida. Escalamos todo o efetivo da PCDF, que prontamente e com a excelência de

sempre, realizou todos os atos de Polícia Judiciária: diligências investigatórias, interrogatórios, perícias e lavratura de inúmeros autos de prisão em flagrante.

Não poderia deixar de fazer menção elogiosa e destacar o excepcional trabalho desempenhado por nossos delegados(as) agentes, escrivães, peritos(as) médicos(as) legistas, papiloscopistas e agentes policiais de custódia que, além de extremamente qualificados, figuram entre os melhores do Brasil, incansavelmente doaram o seu melhor e

demonstraram que, independe de qualquer opção ideológica, atuam com inafastável profissionalismo, dentro da legalidade e estrito cumprimento dos ditames constitucionais.

Gostaria de externar meu orgulho em pertencer a este time e agradecer a todas e todos pela grandeza de suas ações. A imagem, o nome e a história da PCDF são resultado do trabalho de todos e todas ao longo dos anos de enfrentamento dos grandes desafios. O trabalho que todos e todas vocês fizeram para Brasília e para o Brasil ficará registrado na memória da instituição, dos cidadãos e das autoridades. Vocês sempre serão lembrados. Parabéns.”