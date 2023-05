General Amaro assume o comando do GSI nesta quinta-feira

O general Marcos Antônio Amaro dos Santos toma posse como ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, nesta quinta-feira, 4. A cerimônia acontecerá pela manhã no Palácio do Planalto. A Jovem Pan já havia antecipado, há duas semanas, o nome de Amaro para o cargo. Ele e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tiveram uma conversa antes do petista embarcar para Portugal, quando Amaro sinalizou que aceitaria o cargo. Amaro comandou o GSI durante o governo Dilma Rousseff. Antes, foi responsável pela segurança da presidente por quase cinco anos. Nesta quarta-feira, 3, depois de ter adiado o encontro por duas vezes, Lula almoçou com a cúpula das Forças Armadas no quartel-general do Exército, em Brasília. Os generais apresentaram os projetos estratégicos para a força e propostas de investimentos na área de defesa. O Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, vem liderando o esforço do governo do PT para se reaproximar dos militares. Entretanto, a relação está tensionada desde os atos de 8 de Janeiro. Lula já tem um encontro marcado com o Comandante da Aeronáutica, Marcelo Damasceno. Esse encontro deverá acontecer na semana que vem.

*Com informações da repórter Paula Lobão