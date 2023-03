Demitida da Globo, Fernanda Gentil já tem novo emprego: saiba qual

Fernanda Gentil deixou a Globo neste mês, e já conquistou um novo emprego na internet. Agora, ela volta ao esporte 31/03/2023 17:37, atualizado 31/03/2023 17:42

Fernanda Gentil já está de casa nova após anunciar a sua saída da Rede Globo no último dia 20. A CazéTV, canal do YouTube do streamer Casimiro Miguel, contratou a jornalista para comandar a Copa do Mundo Feminina deste ano, que terá transmissão exclusiva do canal.

“MAIS UM SONHO REALIZADO! Saudades de uma #CopaNoCazé? A gente também! E é com muito prazer que iremos transmitir a Copa do Mundo FIFA 2023 na CazéTV! As maiores jogadoras do mundo, um jogo por dia até a final e tudo de GRAÇA, AO VIVO E COM IMAGENS! Vem com a gente!”, anunciou Casimiro na conta oficial da CazéTV.

Casimiro Miguel Vieira da Silva Ferreira, mais conhecido como Casimiro ou Cazé, tem 29 anos e nasceu no Rio de Janeiro (RJ). Ele é jornalista, apresentador, comentarista esportivo, influenciador digital, humorista, youtuber e streamer

Cazé surgiu na mídia como apresentador do programa EI Games, no canal Esporte Interativo (hoje TNT Sports Brasil), ao mesmo tempo que participava no YouTube da emissora, no quadro De sola, com conteúdos de humor futebolístico

Ele cursou alguns semestres da faculdade de jornalismo, mas não chegou a graduar-se na área. Em janeiro de 2019, foi convidado para ser comentarista esportivo no SBT Sports Rio junto com Pedro Certezas

O apresentador criou um canal na Twitch em setembro de 2018, mas viu uma grande explosão de audiência durante o período de pandemia. Na plataforma, além de jogar, ele também fala sobre esportes, conta histórias inusitadas e interage com os seguidores

O carisma como streamer fez viralizar vários bordões, entre eles o "meteu essa?", "simplesmente", "apenas" e "que papinho, hein?"

Com o nome de "Casimito", ele já soma mais de 1,2 milhão de seguidores, com lives sobre esportes e esports, que ultrapassam a média de 50 mil espectadores simultâneos

Além do bom humor, o apresentador também usa a visibilidade que tem para ajudar outras pessoas. Um vendedor de lanches de Curitiba interagiu no chat de uma das lives, e Casimiro entrou em contato com ele e fez uma transferência de R$ 5 mil para ajudar o curitibano. Como resultado, os seguidores que fossem ao local poderiam comer de graça

Em 2021, Casimiro foi um dos 15 indicados para o Prêmio Comunique-se, na categoria "Jornalista Influenciador Digital". Ele também venceu o Prêmio iBest na categoria "Twitcher do Ano" e o Prêmio eSports Brasil na categoria "Personalidade do Ano"

Ele anunciou em janeiro deste ano que vai transmitir 16 jogos do Campeonato Carioca em suas lives na Twitch após fechar uma parceria com a empresa LiveMode, que é responsável por gerir alguns campeonatos, como o Paulista e a Copa do Nordeste

O influenciador tem casa na região serrana do RJ

Fernanda Gentil será uma das estrelas do canal de Casimiro Miguel, assim como a própria anunciou em seu Instagram.

“Como eu sempre disse, eu saí do esporte justamente porque queria falar não ‘só’, mas ‘também’ de esporte. E é isso que finalmente estou conseguindo com esses três grandes projetos que são muito especiais pra mim justamente por estarem acontecendo nesse momento tão novo e importante da minha vida”, disse Fernanda em seu Instagram.

A Copa do Mundo Feminina deste ano será realizada na Austrália e na Noza Zelândia entre julho e agosto deste ano.

