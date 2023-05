Destaque do Vitória, Osvaldo participou de 46% dos gols na Série B

Ele não é o artilheiro do Vitória na Série B do Brasileiro, mas teve o nome narrado em quase metade dos gols comemorados pelo rubro-negro na divisão de acesso. Garçom do Leão, Osvaldo participou de 46% dos tentos anotados na competição.

Além de ele próprio balançar a rede uma vez, já deu cinco assistências para os companheiros. Osvaldo assinou um golaço contra a Ponte Preta, na estreia da Série B. Chutou com a perna esquerda e acertou o ângulo. Depois, ajudou quatro jogadores a escreverem o nome na artilharia rubro-negra.

O zagueiro Wagner Leonardo foi quem mais se beneficiou com o talento de Osvaldo. Estufou a rede de cabeça após cobrança de escanteio, contra o Londrina, e de falta, contra o Ceará. Em Fortaleza, fechou o placar de 2×0 na última quarta-feira (10), no estádio Presidente Vargas.

O volante Léo Gomes também deixou o dele através da bola parada eficiente de Osvaldo. A cobrança de falta contra o Botafogo-SP resultou em um gol marcado com as costas. Os passes para Zé Hugo, contra o Londrina, e Welder, diante do Botafogo-SP, foram com a redonda em jogo.

Osvaldo só não ajudou diretamente a balançar a rede em uma partida da competição, contra o ABC, mas compensou com duas assistências na seguinte, contra o Londrina.

Antes do início da Série B, Osvaldo só havia dado duas assistências, uma no Campeonato Baiano e outra na Copa do Nordeste. Titular absoluto do Vitória atualmente, o jogador de 36 anos cresceu de rendimento com a chegada do técnico Léo Condé, em especial após a intertemporada de 37 dias realizada pelo clube em função das eliminações precoces nos torneios que disputou no primeiro trimestre.

“O período que a gente teve de trabalho serviu para extrair o melhor de cada um. Osvaldo é um jogador muito experimentado e que está muito motivado no Vitória. Foi um dos jogadores que mais aproveitou o período de intertemporada. É um jogador que ajuda bastante na fase defensiva, ocupa bem os espaços do campo. Um jogador que participa de muitos gols e estamos aproveitando também na bola parada”, afirmou o técnico Léo Condé, após a vitória contra o Ceará.

O técnico não economiza elogios ao atacante. “Para mim está sendo um privilégio trabalhar com o Osvaldo, um jogador com uma carreira vitoriosa. A gente vê a alegria dele em participar, ele vem trabalhar com uma satisfação, uma motivação que contagia a todos, principalmente os mais jovens. Ele é um grande espelho. Um dos primeiros a entrar em campo e um dos últimos a sair”, disse no começo da semana.

Apesar de não ser o artilheiro do Vitória na Série B, Osvaldo é um dos goleadores do time na temporada, com quatro gols, ao lado do meia Diego Torres e do centroavante Léo Gamalho.

Seja balançando a rede ou ajudando os outros jogadores a fazerem o mesmo, Osvaldo é o homem-gol do Leão no momento e vai tentar dar novas alegrias à nação rubro-negra já no domingo (14). Às 18h, o Vitória recebe o Atlético-GO, no Barradão. Com 15 pontos, o time baiano é o líder isolado da Série B. O adversário da vez também está no G4, só que na terceira colocação, com 11 pontos.

A participação de Osvaldo nos gols do Vitória em cada rodada da Série B:

Vitória 3×0 Ponte Preta – 1ª rodada

Osvaldo chutou de perna esquerda e acertou o ângulo para marcar o segundo gol do jogo, aos 43 minutos do 1º tempo.

ABC 0x3 Vitória – 2ª rodada

Osvaldo não participou diretamente dos gols.

Vitória 2×0 Londrina – 3ª rodada

Osvaldo cobrou escanteio e Wagner Leonardo, de cabeça, estufou a rede, aos 7 minutos do 1º tempo.

Osvaldo recebeu na área e fez o passe para Zé Hugo ampliar, aos 17 minutos do 1º tempo.

Ceará 0x2 Vitória – 4ª rodada

Osvaldo cobrou falta na área e Wagner Leonardo, de cabeça, anotou o gol, aos 16 minutos do 2º tempo.

Botafogo-SP 0x3 Vitória – 5ª rodada

Osvaldo cobrou falta e Léo Gomes, com as costas, abriu o placar, aos 34 minutos do 1º tempo.

Osvaldo avançou pela direita e deu passe açucarado para Welder, dentro da área, apenas escorar para fazer o segundo gol do jogo, aos 16 minutos do 2º tempo.