Detran da Bahia faz leilão de 354 veículos e sucatas com lances

O Detran da Bahia realizará, no dia 17 de janeiro, um leilão com 354 veículos entre automóveis, motocicletas e sucatas que se encontram no pátio credenciado ao órgão na cidades de Eunápolis, Ilhéus e Juazeiro. Os lotes estão disponíveis para lances pela plataforma Superbid Exchange, por intermédio da Nordeste Leilões.

Os lotes se dividem entre automóveis e motocicletas e os interessados podem aplicar filtros para pesquisa na plataforma, como valor inicial do lance e modelo do veículo.

Entre os nove automóveis em leilão, há opções de hatches, picapes e sedans. Uma Toyota Hylux 4×4 2009/2010 recebe ofertas a partir de R$ 3,6 mil. Um Fiat Uno Way 2011/2012 está à venda por valor inicial de R$ 900. Já um Fiat Strada Fire 2012/2012 tem valor a partir de R$ 1,3 mil.

Para os amantes de motocicletas são 101 oportunidades. Uma Honda Xre 300 2009/2010 tem lance inicial de R$ 2,1 mil. Uma Honda CG Fan 2011/2011 pode ser arrematada por valor inicial de R$ 1 mil. Uma Suzuki GS 2013/2014 está disponível a partir de R$ 400. Uma Honda Biz 2008/2008 tem lance inicial de R$ 800.

O órgão recomenda aos interessados que façam a visitação para verificar os bens pessoalmente, antes de efetuarem os lances. A visitação ocorre entre os dias 10 e 16 de janeiro. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (71) 99219-4314 ou pelo e-mail [email protected] .

Serviço:

Leilão Detran BA

Encerramento: 17 de janeiro

Horário: às 9h

