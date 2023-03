Detran realiza três leilões online de veículos e sucatas aproveitáveis na Bahia

O Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito) mantém três leilões online de veículos e sucatas aproveitáveis abertos. O interessado deve seguir as regras dos editais e os prazos para registro de lances online vão até os dias 23/03, 03/04 e 04/04, respectivamente. Ação acontece em pátios de 11 cidades baianas.

Nos editais dos leilões 02/2023, 03/2023 e 04/2023 constam endereços dos pátios, datas e horários para visitação prévia dos 829 lotes com orientações gerais aos interessados. “É necessário ler com atenção os editais para entender como funciona cada um dos processos e os requisitos exigidos”, recomenda a presidente da Comissão de Leilão do Detran-BA, Júlia Sanches.

As regras para os certames e informações adicionais estão disponíveis no site do órgão (www.detran.ba.gov.br), na aba “Leilões” – edital ou através do telefone (71) 3116-2300. Vale consultar os endereços eletrônicos dos leiloeiros oficiais: www.kildareleiloes.com.br, www.cravoleiloes.com.br e www.kcleiloes.com.br.

O veículo Ecosport SE AT 1.6B, ano 2016/2017, com lance inicial de R$ 7.000,00, no lote 0028 é um dos destaques em Salvador. Também na capital, um Fluence DYN20A ano 2013/2014, com lance inicial de R$ R$ 5.000,00. O lote 031 traz o Sandero SW1616VA, ano 2013/2014, com lance inicial de R$ 5.000,00, em Santo Antônio de Jesus. Todas as outras opções, fotos e lances mínimos dos bens constam nos sites dos leiloeiros oficiais.

O veículo de leilão é entregue livre e desembaraçado. O arrematante é responsável, somente, pela taxa de licenciamento do exercício da aquisição e o valor proporcional do IPVA a partir da data da aquisição. Os leilões abertos serão realizados, exclusivamente, na modalidade eletrônica. Há a necessidade de inscrição através do endereço informado para arremate de algum dos lotes.

Só podem participar do leilão de sucatas aproveitáveis pessoas jurídicas credenciadas no ramo de desmonte de veículos.

A visitação será encerrada no dia 22/3 (quarta) nas seguintes cidades: Rodovia BR 242/020, nº 6448, Chácaras Candeias (Barreiras); Avenida Primeiro de Janeiro, nº 2.805, Alto do Moura (Irecê); Rua Jean Tores de Oliveira nº 215, Lote Cidade Nova, Quadra 38, Kennedy (Jequié); Rodovia BR101, s/n, Andaia, ao lado da Pneubom (Santo Antônio de Jesus).

Outros locais: Avenida Jorge Amado, Quadra H, Lote 1, Poloplast (Camaçari), Rua Martiniano Bonfim nº 09, Retiro (Salvador) e Avenida Lara Nunes, nº 330, Boa Vista (Vitória da Conquista). Visitação aberta entre 27/3 e 31/3.

Demais endereços e visitação entre os dias 28/3 e 03/04: Rodovia BA120, s/n, Santa Rosa (Conceição do Coité), Rodovia BR101, Km 502, s/n, São Lourenço (Itabuna), Rodovia Lomanto Júnior, s/n, km 130 200 (Senhor do Bonfim), Avenida Pedro Alves Santos, nº 1317 (Teixeira de Freitas).