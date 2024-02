Devemos retomar o potencial da parceria com a África, diz Lula

Presidente embarcou para o Egito nesta 3ª feira (13.fev) para celebrar os 100 anos das relações entre os países

Lula e Geraldo Alckmin posam para foto momentos antes de o presidente embarcar para a África Ricardo Stuckert – 13.fev.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o Brasil vai retomar parceria com a União Africana. O chefe do Executivo viajou para o Egito nesta 3ª feira (13.fev.2024) para celebrar os 100 anos das relações entre Brasil e Egito.

Depois da visita ao Egito, Lula embarcará para Etiópia para reunião da União Africana. “O Brasil tem fortes relações históricas e culturais com o continente africano e devemos retomar o potencial dessa parceria”, disse o presidente em seu perfil no X.

O momento do embarque de Lula ao Egito foi compartilhado pelo presidente interino Geraldo Alckmin (PSB) em seu perfil no X.

Alckmin escreveu: “A participação do presidente Lula na Cúpula da União Africana, que se tornou membro do G20 com apoio de nosso país, será uma grande oportunidade para o Brasil mostrar que está, de fato, de volta ao mundo, contribuindo de maneira construtiva em temas que afetam toda a humanidade”.

Embora o tema da visita de Lula ao Egito seja os 100 anos das relações entre Brasil e Egito, o conflito entre Israel e Hamas deve dominar a agenda do chefe do Executivo brasileiro. As Forças de Defesa de Israel informaram ter dado início a uma série de ataques aéreos em Rafah, na parte sul da Faixa de Gaza.

O Egito é um dos principais interlocutores das partes envolvidas na guerra. É o único país que faz fronteira com Gaza além de Israel, pela passagem de Rafah.

Lula quer reaproximar o Brasil do continente africano para voltar a ocupar espaços que atualmente são dominados por China, Rússia, Estados Unidos e alguns países europeus, como a França. Egito e Etiópia ingressaram no Brics no ano passado, bloco formado até 2023 por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

O Egito é um dos países com o qual o Brasil tem o maior volume comercial na África. O Brasil exportou US$ 2,31 bilhões em 2023 para a nação africana e importou US$ 489 milhões, de acordo com dados do Mdic (Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).