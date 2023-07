Dia Nacional do Futebol: conheça ações da Prefeitura para impulsionar a modalidade em Teixeira de Freitas

Abertura do Teixeira Sport Festival de 2022 (Foto: Wesley Morau)

O dia 19 de julho foi escolhido pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD) — atual Confederação Brasileira de Futebol (CBF) — como o Dia Nacional do Futebol, em homenagem ao Sport Club Rio Grande, time mais antigo do país em atividade. Desde os conhecidos “babas” nas ruas aos grandes estádios, o futebol se consolidou enquanto o esporte mais popular do país, essencial para a cultura e identidade nacional.

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Esporte e Lazer, continua investindo no aprimoramento do futebol no município, promovendo o desenvolvimento esportivo, a inclusão social e a formação de jovens talentos na cidade. Confira algumas das ações:

1° de Maio – Torneio do Trabalhador

A edição de 2023 do já tradicional Torneio do Trabalhador aconteceu no campo do bairro Bonadiman. O evento, realizado em celebração ao Dia do Trabalhador, ocorre anualmente com o intuito de trazer maior visibilidade à modalidade, reunindo times e torcidas de todas as regiões de Teixeira de Freitas. Além disso, o torneio auxilia também na geração de renda dos comerciantes locais, promovendo o desenvolvimento econômico do município. Os times campeões receberam medalhas, troféus e premiação em dinheiro.

Torneio do Trabalhador em Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

Teixeira Sport Festival

Reconhecendo o futebol enquanto integrante da memória e do cotidiano dos teixeirenses, a administração pública também inclui este esporte enquanto uma das atividades contempladas no Teixeira Sport Festival, evento que visa impulsionar tanto os talentos de Teixeira de Freitas como das demais cidades que compõem o Extremo Sul baiano. Em sua última edição, em 2022, o Teixeira Sport Festival ocorreu no Estádio Municipal, reunindo amigos, famílias e amantes do futebol nas torcidas dos times de vários bairros do município e abrangendo várias faixas etárias.

Teixeira Sport Festival de 2022 (Fotos: Wesley Morau)

Esporte Educacional

O projeto Esporte Educacional trabalha a base esportiva de alunos da rede municipal de ensino entre 7 e 17 anos, com a orientação de professores vinculados à pasta. Nesta fase da vida, o esporte entra como um fator emancipatório e transformador ao transmitir valores como disciplina, trabalho em equipe e respeito ao próximo. A iniciativa também abrange crianças e adolescentes vinculados aos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), reforçando o sentimento de vínculo e pertencimento aos pequenos jogadores.

Projeto Esporte Educacional (Fotos; Wesley Morau)

Para manter viva essa paixão nacional, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas possui uma série de partidas que prometem deixar as arquibancadas cheias no restante do ano, sendo um deles o Torneio de 1ª e 2ª Divisão: tradicional no município, o evento terá início em setembro, ocorrendo tanto no Estádio Municipal (1ª divisão) como nos campos dos bairros (2ª divisão).

Por isso, a administração pública parabeniza todos os futebolistas pelo talento, compromisso e dedicação em valorizar e ampliar o futebol em Teixeira de Freitas, que segue sendo construída para ser uma das melhores na modalidade que fortalece os laços da comunidade e incentiva novas gerações a trilharem o caminho do sucesso esportivo.

