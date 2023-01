Diabetes tipo 2 é controlada com “pâncreas artificial”, mostra estudo

Cientistas do Instituto de Ciência Metabólica da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, desenvolveram um dispositivo totalmente automatizado capaz de controlar os níveis de glicose em adultos com diabetes tipo 2.

Testes iniciais mostraram que o “pâncreas artificial” reduziu significativamente o tempo em que os pacientes permaneciam com as taxas de açúcar altas e dobrou os intervalos nos quais eles estavam com níveis adequados de glicose, em comparação com o tratamento tradicional.

Os resultados do estudo foram publicados nessa quarta-feira (11/1) na revista Nature Medicine, e sugerem que o dispositivo oferece uma maneira segura e eficaz de melhorar o gerenciamento da doença.

“Muitas pessoas com diabetes tipo 2 lutam para controlar seus níveis de açúcar no sangue usando os tratamentos atualmente disponíveis, como injeções de insulina. O pâncreas artificial pode fornecer uma abordagem segura e eficaz para ajudá-los. A tecnologia é simples de usar e pode ser implementada com segurança em casa”, afirma a autora do estudo, Charlotte Boughton.

O novo sistema de entrega de insulina, chamado de CamAPS HX, responde continuamente aos níveis de glicose no sangue do paciente, enviando informações para um aplicativo instalado no celular do usuário. Ele possui um monitor de glicose, bomba de insulina e um algoritmo que prevê a quantidade de hormônio necessária para manter os níveis de glicose dentro da faixa-alvo, personalizando o tratamento.

3 Cards_Galeria_de_Fotos

Quem tem diabetes sabe que existem muitos alimentos que devem ser evitados, em especial os ricos em gorduras ruins, sal e, é claro, o açúcar. Por outro lado, também há uma lista de alimentos que devem ser inseridos no cardápio para ajudar a manter os níveis de açúcar no sangue controladosThe Picture Pantry/ Getty Images

Um dos alimentos naturais que podem ajudar a controlar a diabetes é o salmão, que é rico em nutrientes essenciais, como a vitamina D, proteína e niacina. Sem mencionar o ômega-3, que pode ajudar a proteger a saúde do coração e a reduzir inflamações associadas à doençaCatherine Falls Commercial/ Getty Images

A laranja é outro alimento natural que pode ajudar no controle da diabetes, pois além de ajudar a reduzir os níveis de colesterol, ela possui fibras que auxiliam na compactação do tempo em que o açúcar da fruta é absolvido no organismo. Dessa forma, atua no controle da glicose no sangue. Além disso, tem baixo índice glicêmicoAlexander Spatari/ Getty Images

A couve é rica em diversos nutrientes essenciais para quem tem diabetes. Isso porque além de apresentar vitamina A, C, B6 e K, ela tem ácido fólico, magnésio, cálcio, fibras, oxidantes e sequestrantes dos ácidos biliares, substâncias que diminuem o colesterol e limitam a absorção de gordura pelo organismoLauriPatterson/ Getty Images

A aveia é um dos alimentos naturais que apresentam beta-glucana na composição, uma espécie de fibra saudável para o coração que retarda a digestão e, consequentemente, impede o descontrole de açúcar no sangueDougal Waters/ Getty Images

Feijões são alimentos ricos em fibras e em proteínas com baixo índice glicêmico, que ajudam a impedir oscilações nos níveis de açúcar no sangue e também retardam o aumento dos níveis de glicose Aleksandr Zubkov/ Getty Images

Segundo especialistas do Annals of Family Medicine, a canela é bastante benéfica para ajudar no controle do açúcar no sangue de pessoas com diabetes tipo 2. Isso porque ela é capaz de diminuir os níveis de hemoglobina glicada e melhorar a disponibilidade da insulina Westend61/ Getty Images

O consumo de pequenas porções (ao menos cinco vezes por dia) de sementes de linhaça é indicado para quem tem diabetes. Além de ser fonte de magnésio, que ajuda a controlar a liberação de insulina no organismo e controlar a glicemia, é rica em fibras e boas gordurasArletta Cwalina / EyeEm/ Getty Images

Excelente fonte de gorduras insaturadas, que diminui o colesterol ruim e aumenta o bom, pobre em carboidratos e rica em magnésio, proteína, ferro, zinco, fibra e vitamina B e E, as amêndoas ajudam a reduzir o risco de diabetes tipo 2 e também ajuda no controle da doençaElizaveta Antropova/ Getty Images

Indicado para quem tem diabetes, doenças cardíacas e câncer, o chá-verde ajuda a regular a glicose no organismo e é rico em polifenóis e antioxidantesATU Images/ Getty Images

O vinagre de maçã é outro alimento natural que ajuda no controle da diabetes. Isso porque ajuda a retardar a absorção do açúcar e melhora significativamente a sensibilidade à insulina ou resistência a ela. O consumo diário ao equivalente a duas colheres de vinagre de maçã adicionada nas refeições é o indicadojayk7/ Getty Images

EstudoA pesquisa contou com a participação de 26 adultos diagnosticados com a doença. Eles foram divididos em dois grupos. O primeiro recebeu o tratamento convencional da diabetes, com injeções diárias de insulina, por oito semanas, e depois passou outras oito semanas usando o novo dispositivo. O segundo time fez o inverso.

Os pesquisadores avaliaram a proporção de tempo que os pacientes passavam com os níveis de glicose entre 3,9 e 10,0 mmol/L, considerada a faixa adequada. Em média, os adultos que usaram o pâncreas artificial passaram dois terços (66%) do período do estudo com a glicose controlada, o dobro do tempo alcançado com a terapia padrão (32%).

Enquanto estavam com o CamAPS HX, os participantes passaram apenas 33% do tempo com os níveis de glicose acima de 10,0 mmol/L, considerado alto. Por outro lado, os que usavam injeções diárias de insulina permaneciam 67% do tempo com os níveis de glicose superiores a 10,0 mmol/L.

De forma geral, os níveis médios de glicose diminuíram de 12,6 mmol/L, durante a terapia padrão com as injeções de insulina, para 9,2 mmol/L quanto usavam o dispositivo. A hemoglobina glicada (HbA1c) foi reduzida de 8,7% para 7,3%.

Diabetes tipo 2A diabetes tipo 2 é uma doença crônica, caracterizada pela resistência do organismo à insulina ou pela produção abaixo dos níveis ideais do hormônio, causando aumento dos níveis de açúcar no sangue.

Os sintomas incluem sensação de boca seca, aumento da vontade de urinar, sede e perda de peso sem causa aparente. Ela pode levar a complicações como cegueira e úlceras diabéticas.

