Diego Torres marcou golaço e deu assistência para o Vitória; veja

Diego Torres foi o principal nome do Vitória no jogo contra o Atlético de Alagoinhas, na noite desta quarta-feira (8). O argentino marcou um gol e deu assistência para Léo Gamalho deixar o dele, garantindo o resultado de 2×1, no Carneirão, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano – Misael descontou para o anfitrião.

“A gente sabia que hoje era uma final, que tinha que ganhar de qualquer jeito. Graças a Deus, conseguimos. Contra um rival difícil, na casa deles. Primeiro, agradecer ao time todo, de parabéns. Acho que a gente fez um grande jogo. Agora, vamos definir nos dois jogos em casa”, disse Diego Torres, em entrevista à TVE.

O próximo jogo do Vitória será neste domingo (12), mais uma vez pelo Campeonato Baiano. O Leão vai receber o Jacuipense, no Barradão, às 16h, pela penúltima rodada da competição estadual. A partida irá marcar a estreia do técnico Léo Condé,

Veja o golaço de Diego Torres e a assistência para o gol de Léo Gamalho:

No fim, Misael descontou para o Atlético de Alagoinhas. Veja o lance: