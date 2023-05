Dificuldade com logística do sexo? Veja 5 regras da “etiqueta sexual”

Ainda que sexo seja algo que todo mundo faz em algum momento da vida, ele ainda é tratado como tabu. Por isso, a famosa hora H – casual ou em um relacionamento – é cheia de dúvidas: o que fazer? Como fazer? Posso pedir? Devo fingir que está bom?

A verdade é que fazer sexo seria muito mais fácil e prazeroso se as pessoas colocassem em prática o bom e velho diálogo. De acordo com a sexóloga Bárbara Bastos, o diálogo é essencial, uma vez que cada um tem seus próprios gostos e desejos, e o jeito mais fácil e preciso de descobrir é conversando sobre.

“É claro que na dança do sexo, os beijos, apertos e amassos podem fluir muito bem sem precisar de comunicação, mas sabemos que uma boa conversa soluciona muitas dúvidas. Por ainda ser visto como tabu, as pessoas evitam falar sobre sexo e acabam preferindo testar na prática”, explica.

Nesse caso, fica o questionamento: se existisse uma regra de “etiqueta sexual” pré-estabelecida, assim como existe no universo fetichista, a vida sexual das pessoas seria facilitada? Bárbara acredita que sim. “Poderia ser interessante para algumas situações e, inclusive, acredito que ajudaria muitos casais no início de um envolvimento”, aponta.

Contudo, a sexóloga faz o alerta: ainda que com “regrinhas” já existentes, é importante lembrar que a sexualidade e o sexo são fluidos, dinâmicos e vivos, não sendo possível colocá-los em uma caixinha.

Regras de etiqueta sexualNão sabe por onde começar para aproveitar melhor sua vida sexual e gostaria de um direcionamento inicial? A especialista dá cinco dicas básicas de etiqueta sexual a seguir:

Se perceber que algo está estranho (antes, durante ou depois do sexo), pare e pergunte para a parceria;Não ultrapasse o limite da outra pessoa;Se não estiver prazeroso, mostre para a parceria;Situações inesperadas acontecem sempre e em qualquer lugar. Não é constrangimento, vocês podem parar o que estão fazendo e relaxar ou conversar depois;Se tiver dúvida, pergunte.Sexo

