Dino diz que estava ‘tenso’ e ‘indignado’ em imagens em que aparece no Planalto no 8 de Janeiro

Ministro da Justiça comenta cenas em que parece estar irritado e afirma: ‘Não houve nenhum tipo de briga, havia um debate’

Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Flávio Dino, ministro da Justiça, deu sua versão sobre imagens em que aparece gesticulando bastante



O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que estava “tenso, indignado, ajudando a gerenciar uma crise gravíssima” no momento em que aparece nas imagens das câmeras do circuito interno do Planalto ao lado de demais autoridades, no dia 8 de janeiro. Os registros são de poucas horas após as invasões na sede do Executivo, onde Dino aparece conversando, aparentemente irritado, com os ministros Rui Costa, da Casa Civil; Waldez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional; e José Múcio Monteiro, da Defesa, em meio a portas e objetos quebrados no terceiro andar do Palácio do Planalto. Também aparecem acompanhando o grupo de ministros os senadores Jaques Wagner (PT-BA) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Segundo o ministro da Justiça, ele estava debatendo com as demais autoridades sobre as consequências da manifestação naquele momento. “Muitos perguntam se eu estava brigando com o ministro Múcio. Jamais. Agora, claro que eu estava tenso, indignado, ajudando a gerenciar uma crise gravíssima, e sou uma pessoa enfática. Estava falando com ênfase”, explicou em entrevista ao canal ICL Notícias. “Não houve nenhum tipo de briga, havia um debate”, afirmou.