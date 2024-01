Diretora de Barbie se pronuncia após piadas de Jo Koy no Globo de Ouro

As piadas de Jo Koy durante o Globo de Ouro continuam dando o que falar nas redes sociais. Após o apresentador fazer uma comparação entre Barbie e Oppenheimer, a diretora Greta Gerwig se pronunciou em uma entrevista ao Today, da BBC.

“Oppenheimer é baseado em um livro de 721 páginas ganhador do Prêmio Pulitzer sobre o Projeto Manhattan, e Barbie é baseado em uma boneca de plástico com peitos grandes”, disse Jo.

Margot Robbie sorrindo no filme Barbie

Barbie também somou várias nomeações Divulgação

America Ferrera

America Ferrera no filme Barbie Reprodução

Golden Globe Awards America Ferrera

America Ferrera Jason Merritt/Getty Images

Foto Divulgação barbie

Live-action Barbie Divulgação/Warner Bros

O apresentador ainda zombou dos momentos principais dos dois filmes. “O momento chave na Barbie é quando ela passa da beleza perfeita ao mau hálito, celulite e pés chatos. Ou o que os diretores de elenco chamam de… ator de personagem”, completou.

Greta revelou que não se incomodou com a piada e até concordou com Jo. “Bem, ele não está errado. Ela é a primeira boneca produzida em massa com seios, então ele acertou”, disse, citando a criação da boneca:

“E você sabe, eu acho que grande parte do projeto do filme era improvável porque se trata de uma boneca de plástico… Barbie, por sua própria construção, não tem personagem, não tem história, ela está lá para ser projetada”, completou.

A cineasta ainda citou as percepções de Ruth Handler, criadora da Barbie. “A percepção que Ruth Handler teve quando observava sua filha brincar com bonecas foi que: ‘Minha filha não quer fingir ser mãe. Ela quer fingir ser uma mulher adulta’. A Barbie existe desde 1959… ela tem sido uma vilã e uma heroína, mas parecia que, de certa forma, embora aparentemente tão superficial, era um lugar muito rico para começar”, encerrou.

Apesar de estar indicada em diversas categorias, Barbie levou somente o prêmio de Maior Realização Cinematográfica e de Bilheteria por seu faturamento de mais de US$ 1 bilhão ao redor do mundo.