Disque 100 receberá denúncias de crimes de ódio e ameaças a escolas

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) decidiu que o Disque 100 será utilizado para registro de denúncias de crimes de ódio e de ameaças de massacres em escolas. A decisão acontece após um homem invadir uma creche em Blumenau, em Santa Catarina, e matar quatro crianças, com idades entre 4 e 7 anos.

As denúncias ao Disque Direitos Humanos podem ser realizadas por meio do Whatsapp, Telegram, chat, e-mail e telefone. A novidade foi decidida durante reunião da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos com o Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça.

cantinho bom pastor

Centro de Educação Infantil Cantinho Bom Pastor sofreu ataque na manhã desta quarta-feira (5/4)Reprodução

ataque a creche em blumenau (5)

Um homem de 25 anos invadiu uma creche em Blumenau, no Vale do Itajaí (SC), na manhã desta quarta-feira (5/4)Patrick Rodrigues/NSC total

ataque-blumenau-sc-creche-metropoles

O suspeito teria atacado as crianças com uma machadinhaPatrick Rodrigues/NSC total

mãe ataque blumenau

Três meninos e uma menina, entre 4 e 7 anos, morreram na hora Patrick Rodrigues/Santa

ataque a creche em blumenau (4)

Outras quatro crianças estão internadas; uma delas, em estado gravePatrick Rodrigues/NSC total

ataque a creche em blumenau (6)

O caso ocorreu em uma creche em Blumenau (SC)Patrick Rodrigues/NSC total

ataque a creche em blumenau (2)

Suspeito foi identificado como Luiz Henrique de Lima, de 25 anosPatrick Rodrigues/NSC total

ataque a creche em blumenau (3)

Ele estaria sob surto psicóticoPatrick Rodrigues/NSC total

Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, as denúncias, primeiramente, serão apresentadas para as polícias Militar e Civil e aos Conselhos Tutelares do local ameaçado para verificar a situação.

No segundo momento a denúncia será encaminhada à Polícia Federal para apuração de crimes. Os atendentes da Central de Atendimentos da Ouvidoria irão receber um treinamento emergencial para os casos de ataques às escolas.

A Polícia Federal também deverá apresentar um formulário aos atendentes do Disque 100 no intuito de qualificar as informações coletadas. O documento irá reunir elementos mínimos para a admissibilidade das denúncias que serão apuradas pela Diretoria de Operações (Diop) e Secretaria de Operações Integradas (Seopi).

Caso as denúncias não apresentem as informações necessárias para serem investigadas na esfera federal, as equipes de segurança estaduais ficarão responsáveis pela apuração dos casos.

O formulário também será disponibilizado nos canais interativos da Ouvidoria bem como no site do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.