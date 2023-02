DNIT libera trecho da BR-101 para veículos de carga

Equipes do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) liberaram o trânsito de veículo no trecho entre e Itamaraju e Teixeira de Freitas, durante a tarde desta quinta-feira (09) de fevereiro, com reparos temporários da via.

O trecho da rodovia estava bloqueado desde de 23 de dezembro, após as fortes chuvas.

No local ainda é recomendado que os condutores trafeguem com imensa cautela, devido ser uma localidade bastante acidentada.

Com a nova liberação o fluxo de veículo deverá melhorar e diminuir os impactos no tráfego urbano de Itamaraju.

Moradores do centro e bairro de Itamaraju, sofriam com o imenso fluxo de veículos pesados. Onde um adolescente chegou a ser atropelado por uma carreta.