Do sumiço ao corpo encontrado: veja a cronologia do Caso Regiane

Após 10 dias de angústia, os familiares da estudante Regiane da Silva Oliveira tiveram respostas sobre o desaparecimento da jovem. O corpo da mulher foi encontrado às margens do Rio São Bartolomeu, em Planaltina (GO). Sérgio Alves da Silva, 42, acabou preso, suspeito de ter estuprado e matado a vítima, de 21 anos.

O homem confessou o crime aos agentes da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina). Agora, os investigadores ainda devem ouvir testemunhas, a fim de finalizar o inquérito e enviá-lo ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que decidirá se oferece ou não denúncia à Justiça.

Natural da Bahia, Regiane mudou-se para a capital federal havia pouco mais de seis meses. No período, passou a morar com a irmã, em Planaltina. Ela retomou os estudos por meio do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Centro de Ensino Médio 1 (CEM 1) da cidade, conhecido como Centrão.

O caso ganhou grande repercussão em 19 de abril, quando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) iniciou as buscas pela estudante. Ela já estava desaparecida havia dois dias.

Veja a cronologia completa dos fatos:17 de abril

Regiane foi à escola. A presença dela foi confirmada na aula, porém, depois que saiu da instituição de ensino, ela não voltou para casa e não foi mais vista.

Os pais da jovem disseram ter tentado contato com a filha por diversos meios, sem sucesso. De acordo com eles, a estudante não tinha o costume de deixar de responder, por isso, imediatamente procuraram a polícia.

Um boletim de ocorrência de desaparecimento foi registrado na 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina).

Mais tarde, descobriram que Regiane foi abordada por Sérgio, por volta das 20h do mesmo dia. No início, ele queria apenas roubar a bicicleta dela. Porém, aproveitou-se da situação e a estuprou.

Ele dizia que iria liberá-la após o estupro. A todo momento, ela era ameaçada com uma faca. Por medo de ser denunciado à polícia, Sérgio matou a estudante.

18 de abril

Após matá-la, o suspeito enterrou o corpo, que ficou desaparecido por cerca de sete dias. Em uma região de mata, Sérgio cavou uma cova rasa, aparentemente com as próprias mãos, e jogou o corpo de Regiane dentro. Depois, o homem usou um tapete para cobrir o cadáver, colocando com mais terra e folhas secas, na tentativa de despistar qualquer indício de que ali havia uma pessoa morta.

19 de abril

Os bombeiros iniciaram as buscas pela jovem em um matagal próximo ao local onde ela havia sido vista com vida pela última vez. Foram encontrados pedaços de roupas e uma pulseira.

Porém, Regiane seguia desaparecida.

20 de abril

Os bombeiros retornaram à região que liga o Setor Sul de Planaltina ao Bairro Nossa Senhora de Fátima, onde a jovem teria desaparecido, e com o auxílio de cães continuaram as buscas. Os bombeiros procuraram ao longo de um curso d’água e, na área de varredura, encontraram peças de roupa íntima e uma pulseira.

O dia de buscas termina e não há sinal da jovem.

21 de abril

O CBMDF reiniciou as buscas, inclusive com mergulhadores. A Polícia Civil do DF (PCDF) chegou a divulgar as primeiras imagens de Sérgio Alves como suspeito pelo crime.

Nas imagens, captadas por uma câmera de segurança, é possível ver um homem de bermuda branca e camiseta preta. Ele carregava um objeto semelhante a um cobertor.

PCDF divulga imagens de suposto envolvido em desaparecimento de estudante

A PCDF divulgou imagens de suposto envolvido em desaparecimento de estudanteReprodução

PCDF divulga imagens de suposto envolvido em desaparecimento de estudante 1

Nas imagens, é possível ver um homem de bermuda branca e camiseta pretaReprodução

PCDF divulga imagens de suposto envolvido em desaparecimento de estudante 3

A investigação, comandada pela 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), apura se o suspeito seria a última pessoa a ver a jovem antes do desaparecimentoReprodução

PCDF divulga imagens de suposto envolvido em desaparecimento de estudante 2

Natural da Bahia, Regiane da Silva se mudou para o Distrito Federal há pouco mais de seis mesesReprodução

24 de abril

Após seis dias, o Corpo de Bombeiros interrompe as buscas pela estudante. Segundo a corporação, a procura retornaria “mediante acionamento da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), com o surgimento de novos indícios”.

25 de abril

A PCDF apresentou oficialmente a foto de Sérgio e confirmou que ele era o principal suspeito pelo desaparecimento de Regiane. Segundo a corporação, ele era foragido do sistema prisional e havia um mandado de prisão temporária em aberto contra ele.

A polícia divulgou um número para quem soubesse a localização de Sérgio.

26 de abril

Sérgio tentou roubar um carro para vendê-lo e fugir. Porém, só conseguiu roubar um celular.

Ao não conseguir fugir, o suspeito teria tentado tirar a própria vida por receio de retornar à prisão, da qual era considerado foragido desde 2 de abril, por não voltar de um Saidão.

Ele foi preso no distrito de São Gabriel, em Planaltina de Goiás, por volta das 15h30.

27 de abril

O corpo de Regiane foi encontrado pela polícia em uma área de mata em Planaltina e apresentava sinais de facadas. A mochila da jovem estava no local, às margens do Rio São Bartolomeu.

O corpo estava parcialmente enterrado. Em depoimento, Sérgio confessou o crime e disse que a estuprou antes de matar. Segundo o criminoso, a arma branca usada no crime foi jogada em um rio da região.

A princípio, Sérgio será indiciado por sequestro e homicídio qualificado. As penas somadas podem chegar até 85 anos de prisão.