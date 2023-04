Doente, Thomas Markle faz apelo desesperado para Meghan em entrevista

Com 78 anos, Thomas Markle é pai da duquesa de Sussex, Meghan, com quem tem uma relação marcada por farpas. Em uma entrevista bombástica que está para ir ao ar neste domingo (30/4) no programa 7News Spotlight, da emissora estadunidense Channel 7, o diretor de fotografia e iluminação aposentado fez uma súplica desesperada para a filha.

Desde 2018, Thomas e Meghan estão brigados. Entretanto, o aposentado sofreu um derrame no ano passado e busca meios de se reconciliar com a filha. No trailer da entrevista, lançado nessa sexta-feira (28/4), o pai admitiu querer restabelecer os laços com a duquesa de Sussex: “Como posso consertar isso?”.

O portal britânico Express publicou um artigo a respeito do teaser da entrevista. “Thomas Markle pareceu fazer um ‘apelo no leito de morte’ desesperado para ‘a filha que ele perdeu’, de acordo com o narrador do trailer”, escreveu o site. Em um dos trechos, o pai da duquesa de Sussex relata ser uma “sorte estar vivo”.

Enquanto o pai tenta se reconciliar com Meghan, os dois irmãos paternos da duquesa, Samantha e Thomas Markle Jr, buscam permanecer distantes.

Em uma das partes da gravação, é possível ouvir a declaração de Thomas Jr: “Não vamos embora. Isso vai mudar tudo”. Já Samantha, que cravou um batalha judicial contra a irmã, defende que Meghan “ainda seria garçonete” se o pai não tivesse a ajudado. A duquesa de Sussex é fruto do casamento do editor de iluminação e fotografia com Doria Ragland. Eles se divorciaram em 1987. A relação de Meghan com a mãe é bem próxima.

As irmãs Samantha e Meghan também não se dão bemO vínculo entre pai e filha teve uma ruptura após Thomas vender para a imprensa informações sobre a duquesa de Sussex. O episódio aconteceu dias antes do casamento de Meghan com o príncipe Harry, em maio de 2018. Diante de tantos imbróglios, o diretor aposentado ficou de fora do enlace da herdeira.

Abaixo, confira o trailer da entrevista:

