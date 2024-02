Dois presos fogem de presídio de segurança máxima em Mossoró

Dois presos fugiram na manhã desta quarta-feira, 14, da Penitenciária Federal de Mossoró, na região Oeste do Rio Grande do Norte. Esta foi a primeira fuga na história do sistema penitenciário federal. Os criminosos foram identificados como Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, ambos naturais do Acre. A fuga aconteceu durante o banho de sol, por meio de uma abertura no teto da cela. Os presos haviam sido transferidos para a Penitenciária Federal de Mossoró em 27 de setembro de 2023 e deveriam permanecer na unidade até 25 de setembro de 2025. A unidade faz parte do Sistema Penitenciário Federal, que conta com outras quatro unidades localizadas em Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Porto Velho (RO) e Brasília (DF).

