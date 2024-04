Dra. Poliane Cardoso é referência nacional em tratamentos com ozônio e inova mais uma vez

Dra.Poliane Cardoso como uma grande especialista e pioneira em Ozonioterapia na estética no Brasil, cria evento com uma experiência única para profissionais da saúde. O foco dela é trazer mais conhecimento, cientificidade e inovações da Ozonioterapia para os profissionais do Brasil.

Com esse grande projeto, o objetivo é trazer muitas informações que irão transformar a vida de milhares de profissionais da saúde e suas respectivas clínicas. Serão várias palestras e aulas para que todos compreendam e se especializem mais, através da sua metodologia exclusiva.

O evento ocorrerá nos dias 18 e 19 de maio, na cidade de São Paulo. Esse evento será uma verdadeira Estratosfera de conhecimento como nunca visto antes e com grande marcação na vida dos participantes.

Neste evento, irá abordar vários protocolos sobre o ozônioterapia no mundo e por ela idealizados há anos no mercado.

Com mais de 30 mil vidas transformadas por essa metodologia, a Dra. Poliane Cardoso dá esse passo a frente e diz que esse evento será um grande sucesso que irá contar com os melhores profissionais em um só lugar.

“São Paulo irá ficar pequeno para o tamanho do meu evento”, diz ela. Para saber mais e se inscrever para esse evento, informações pelo Instagram: @dra.polianecardoso