É hoje! Flamengo e Fluminense decidem quem fica com a taça do Carioca

O Campeonato Carioca definirá seu campeão neste domingo (9/4). Às 18h, Fluminense e Flamengo voltam ao Maracanã para o segundo jogo da final do estadual. O Flu tenta o bicampeonato e o Flamengo quer voltar a levantar a taça.

Fluminense v Volta Redonda – Campeonato Carioca 2023

Germán Cano é esperança de gols do TricolorBuda Mendes/Getty Images

marcelo-real-madrid-fluminense-filho-enzo

Marcelo deve começar como titularMARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C

foto-Fernando-Diniz-Fluminense-perfil

Expulso no jogo de ida, Fernando Diniz está fora da partidaWagner Meier/Getty Images

Flamengo v Al Hilal SFC : Semi Final – FIFA Club World Cup Morocco 2022

Vítor Pereira está pressionando no comando do FlamengoAlex Grimm – FIFA/FIFA via Getty Images

Flamengo v Independiente del Valle – Recopa Sudamericana 2023

O time não terá De Arrascaeta, lesionadoBuda Mendes/Getty Images

Pedro, atacante do Flamengo

As esperanças de gol ficam por conta de PedroMarcelo Cortes / Flamengo

A final de 2023 será o tira-teima do clássico em decisões pelo fato de ser a 13ª vez em que a dupla decide o Cariocão. Nas outras 12 edições, seis conquistas para cada:

Títulos do Flamengo: 1963, 1972, 1991, 2017, 2020 e 2021Títulos do Fluminense: 1936, 1941, 1973, 1984, 1995 e 2022Para chegar ao segundo título consecutivo, o Tricolor Carioca precisa reverter a vantagem conquistada pelo Flamengo, que venceu o primeiro jogo por 2 x 0.

O time comandado por Fernando Diniz chega para o confronto em melhor momento após vencer o Sporting Cristal por 3 x 1 na estreia da Libertadores.

Em 2023, o Tricolor soma 10 vitórias, um empate e quatro derrotas, além de 31 gols marcados, sendo 16 anotados por Cano, e apenas nove sofridos.

PressãoJá o Flamengo, mesmo tendo vencido o jogo de ida da final e conquistado a vantagem, entra em campo sob pressão. O Rubro-Negro foi derrotado pelo Aucas na estreia da Libertadores e, em caso de perda de mais um título, pode ter o técnico Vitor Pereira demitido.

No ano, o Flamengo soma 12 vitórias, dois empates e seis derrotas. Mesmo com um bom ataque, que já balançou as redes 38 vezes, o time de Vitor Pereira falha defensivamente e já sofreu 21 gols no ano.