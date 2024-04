É importante que Lula participe mais no Congresso, diz Lira

Fala do presidente da Câmara dos Deputados se dá depois de o petista cobrar mais articulação dos ministros com o Legislativo

A declaração de Lira indica que os congressistas esperam mais a presença do próprio presidente Lula na agenda do Legislativo Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados – 24.abr.2024

PODER360 25.abr.2024 (quinta-feira) – 16h38



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta 5ª feira (25.abr.2024) ser “imprescindível” que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se envolva “mais” na articulação política do Executivo no Congresso. Em entrevista à GloboNews, Lira afirmou que o chefe do Executivo deveria também falar mais com os deputados e os senadores.

“Quanto mais o presidente se envolve no processo, mais ele sente a temperatura de como estão as coisas com o seu governo, o que está certo, o que está errado”, declarou o presidente da Câmara.

A declaração de Lira indica que os congressistas esperam mais a presença do próprio presidente Lula na agenda do Legislativo. Na 2ª feira (22.abr), o petista afirmou que os ministros precisam conversar mais com o Congresso.

Como exemplo, citou o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais. O Haddad tem que, em vez de ler um livro, perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. É difícil, mas a gente não pode reclamar porque a política é exatamente assim. Ou você faz assim ou não entra para a política”, disse Lula na ocasião.

Nesta 5ª feira (25.abr), Lira voltou a elogiar Haddad. O chefe do Ministério da Fazenda foi na 4ª feira (24.abr) à Câmara entregar o texto principal da regulamentação pessoalmente ao deputado alagoano. O deputado afirmou que “apesar de ler muito livro, ele [Haddad] também conversa muito”.



“Ele diz que lê muito livro e conversa bastante bem. Eu acho que você não inviabiliza. Você pode ler livro de madrugada, de manhã cedo, e conversar o dia todo”, reforçou Lira na entrevista desta 5ª feira.