É incrível, mas o Globoplay está com medo (muito medo!) da Cazé TV

Nesta terça-feira (7/2) tem a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, com transmissão da Globo, na TV aberta, e nos canais Globoplay e Cazé TV, no streaming.

E, mesmo antes de a bola rolar, tem uma disputa no ar, envolvendo o Grupo Globo e o influenciador Casimiro Miguel, aquele que transmitiu a Copa do Mundo de graça, pelo YouTube, e transmitirá (também de graça) o Mundial de Clubes.

Já falamos algumas vezes aqui na coluna sobre o fenômeno Casimiro, e sempre percebemos reações do tipo: “Isso nunca incomodou e jamais incomodará a Globo”.

Só que não bem assim. A Globo sentiu o golpe. Tanto que pagou mico na chamada do Globoplay para o torneio da Fifa. Em mais de meio século de vida, nunca se viu a poderosa Rede Globo “passar recibo” de forma tão explícita para um adversário que, a rigor, nem existe como emissora e/ou como empresa.

Usaram um ator com a camisa do Vasco, com as características de Casimiro Miguel, insinuando que é melhor não assistir aos jogos pelo canal do YouTube, porque aquele vascaíno gordinho vai querer apenas “secar o Mengão”.

A Globo divulgando o Mundial de Clubes no Globoplay usando um personagem que também é um exibidor oficial (e concorrente) https://t.co/9FDw3hc7qW pic.twitter.com/jWqvkOT49q

— Alef de Lima (@limaalef) January 28, 2023

“Eu achei maneiro. Honestamente. Fiquei lisonjeado. Os caras fizeram uma propaganda me imitando, é muito fo*a. Os caras me citando em rede nacional para divulgar o produto deles, que é espancado pelo nosso, com todo respeito. Não estou falando da Globo, mas do Globoplay. Não queria falar isso, mas a verdade é essa”, reagiu o sempre bem humorado Casimiro.

Sim, a verdade é essa. A plataforma Globoplay está com medo da Cazé TV. Muito medo, mesmo!

