Elas por Elas: veja o resumo do capítulo deste sábado (23/3)

1 de 1 Logo da novela Elas por Elas com o fundo vermelho – Foto: DivulgaçãoNo capítulo deste sábado (23/3), Marlene encontra Jonas. Sérgio questiona Helena sobre suas saídas da clínica. Fagundes rende Marlene. Adriana estranha a ausência de Marlene em casa. Natália aconselha Carol sobre sua mãe. Giovanni afirma que não terá contato com Cris no trabalho.

Roberto comemora o sucesso de seu plano contra Taís. Jonas pede que Helena liberte Marlene. Adriana rastreia o celular de Marlene. Petrúcio afirma que irá morar com Roberto.

Leia mais sobre a novela no site Resumo das Novelas On-line, parceiro do Metrópoles.

