Geraldo Alckmin é diagnosticado com Covid e cancela compromissos

Hugo Barreto/Metrópoles

1 de 1 Vice-presidente Geraldo Alckmin durante pronunciamento – metrópoles – Foto: Hugo Barreto/MetrópolesO vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin (PSB), foi diagnosticado com Covid-19 neste domingo (31/3). O político cancelou a agenda desta segunda-feira (1º/4).

O ministro está com sintomas leves e passa bem. Geraldo Alckmin ficará no Palácio do Jaburu, residência oficial da Vice-Presidência, em Brasília, para se recuperar da doença.

É a segunda vez que Alckmin tem Covid. A primeira vez foi em maio de 2022, quando o político cancelou agendas da pré-campanha da chapa com o então pré-candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na última semana, Alckmin participou de encontros oficiais ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron. Além da cerimônia de assinatura de atos relacionados ao Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação (Mover) acompanhado de Lula.

Mesmo em países com alta taxa de imunização, os vacinados podem ser infectados pela Covid-19. Apesar do que possa parecer, isso não significa que os imunizantes não funcionam Geber86/ Getty Images

Ao contrário do que muitos pensam, a vacina, na verdade, não impede a contaminação, mas diminui as chances de casos mais graves que possam levar à morte. Por isso é importante continuar tomando as doses indicadas e manter os cuidados para prevenir a infecção Javier Zayas Photography/ Getty Images

No Brasil, o recente aumento de casos de Covid-19 indica que estamos entrando em uma quarta onda da doença, especialmente devido à circulação de subvariantes mais transmissíveis da Ômicron Lucas Ninno/ Getty Images

Alguns dos principais sintomas da Covid-19 em vacinados são: tosse, coriza e congestão nasal, fadiga e letargia, dor de garganta, dor de cabeça, dor muscular, febre e espirros Uwe Krejci/ Getty Images

Segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), os infectados são, em sua maioria, jovens. Além disso, segundo epidemiologistas da instituição, os casos não estão gerando hospitalizações, mas devem ser acompanhados PhotoAlto/Frederic Cirou/ Getty Images

A indicação continua sendo a mesma: ao apresentar alguns dos sintomas, é importante procurar uma unidade de saúde para realizar o teste da doença. Outra opção é recorrer ao autoteste da Covid, que pode ser encontrado em farmácias. Em caso de resultado positivo, manter o isolamento Maskot/ Getty Images

O autoteste é um exame rápido de antígeno que pode ser feito pela própria pessoa por meio da coleta do material no nariz com cotonete. O resultado sai de 15 a 20 minutos e é indicado para quem está apresentando os primeiros sintomas da doença Images By Tang Ming Tung/ Getty Images

Confira a nota completa da equipe do vice-presidente:

O vice-presidente Geraldo Alckmin foi diagnosticado com Covid e, portanto, não cumprirá agendas na Vice-Presidência e no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, na segunda-feira.

O vice-presidente tem sintomas leves e passa bem. Ele permanecerá em casa, para uma pronta recuperação, de acordo com recomendação médica.