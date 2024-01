Eleições em Taiwan podem definir futuro da relação com a China

O atual vice-presidente e líder nas pesquisas, Lai Ching-te, apoia autonomia da ilha; oposição defende diálogo com Pequim

Os eleitores de Taiwan elegem neste sábado (13.jan.2024) o novo presidente e os integrantes do Parlamento. A atual líder taiwanesa, Tsai Ing-wen, do DPP (Partido Democrático Progressista), não participará do pleito por atingir o limite de 2 mandatos consecutivos. A legenda está no poder desde 2016 e é forte defensora do nacionalismo e da autonomia de Taiwan em relação à China.

A região é uma das questões mais delicadas para Pequim. Desde o final da década de 1940, a relação entre ilha e a China Continental passa por diversos momentos de tensão.

Em 1949, Taiwan passou a ser governada de forma independente depois de uma guerra civil. A China, entretanto, considera a ilha como parte de seu território, na forma de uma província dissidente. Na interpretação chinesa, se a ilha tentar sua independência, deverá ser impedida à força.

Em seu discurso de Ano Novo, realizado em 31 de dezembro de 2023, o presidente chinês, Xi Jinping, afirmou que “certamente” o país asiático e Taiwan serão reunificados. “Todos os chineses de ambos os lados do Estreito de Taiwan devem estar vinculados a um senso comum de propósito e compartilhar a glória do rejuvenescimento da nação chinesa”, disse.

O professor de relações internacionais da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) Augusto Rinaldi afirma que existem 3 dimensões que explicam a importância de Taiwan para a China:

política: a ilha continua a ser considerada uma província chinesa. “O destino dela está intrinsecamente atrelado ao destino da própria China, de modo que o projeto de ‘rejuvenescimento nacional’ proposto pelo Partido Comunista passa, em certa medida, pela reunificação territorial”, disse o especialista em entrevista ao Poder360. econômica: Taiwan é um dos principais produtores e exportadores de chips e materiais para a fabricação de semicondutores e outros materiais finos. Isso torna a ilha “um recurso estratégico na competição tecnológica global e na cadeia global de bens eletrônicos”. segurança: Rinaldi afirma que a relação entre Taiwan e Estados Unidos coloca desafios à consolidação da China como a potência dominante no Leste Asiático. “Isso afeta os cálculos de segurança regional chinês e contribui para tornar a região um ponto de tensão e instabilidade com potenciais repercussões globais”. Três candidato disputam o comando do governo taiwanês. O 4º nome no pleito, Terry Gou, empresário e fundador da Foxconn –grande fornecedora da Apple–, havia anunciado sua candidatura como independente em agosto de 2023, mas desistiu da corrida em novembro.

Segundo a professora do Inest (Instituto de Estudos Estratégicos) da UFF (Universidade Federal Fluminense) Leticia Cordeiro, os 3 candidatos “se concentram em propostas muito similares para a ilha” em relação à economia, bem-estar social, desenvolvimento e emprego. “A grande diferença parece ser na postura de sua relação com a China”, disse em entrevista ao Poder360.

O favorito é o vice-presidente Lai Ching-te, de 64 anos. Integrante do DPP, Lai defende a autonomia da região e reforça a necessidade da ilha de estreitar relações com Estados Unidos e Japão. Segundo Rinaldi, o relacionamento de Taiwan com Pequim “tende a continuar sob tensão” caso Lai seja eleito.

“A China teve sérios problemas ao longo dos 8 anos de mandato da atual presidente, Tsai Ing-wen, pois vem se aproximando dos Estados Unidos –inclusive visitando Washington e recebendo autoridades norte-americanas, o que é condenado por Pequim. Ela também defende a manutenção da situação política da ilha e maior diálogo entre ‘iguais’ com a China. Conforme acompanhamos pela sua campanha eleitoral, Lai tem prometido continuar com essa abordagem”, declarou.

Embora tenha afirmado durante a campanha que dará continuidade as medidas de Tsai, o político taiwanês prometeu manter o “status quo” da relação com a China a fim de assegurar a paz e a estabilidade na região. Disse que a “guerra não é uma opção”. Afirmou ainda que, se eleito, permanecerá aberto ao envolvimento com Pequim com base na igualdade e dignidade.

Reprodução/Facebook Lai Ching-te – 29.dez.2023

O atual vice-presidente da ilha, Lai Ching-te (foto), é o candidato governista do DPP (Partido Democrático Progressista) para as eleições de Taiwan

Mesmo assim, a China manifestou preocupação caso ele seja eleito. Na 5ª feira (11.jan), o governo chinês afirmou que a eventual vitória de Lai representaria um “grave perigo”. Segundo o Gabinete chinês para Assuntos de Taiwan, se o candidato chegar ao poder, ele “empurrará” Taiwan “para longe da paz e prosperidade” e aproximará a ilha “para mais perto da guerra e da recessão”.

“A ‘independência de Taiwan’ e a paz através do Estreito de Taiwan não podem coexistir, uma vez que a independência também é incompatível com os interesses e o bem-estar dos compatriotas taiwaneses”, disse o porta-voz do gabinete, Chen Binhua, a jornalistas.

Para Pequim, a vitória do candidato de oposição configuraria o melhor cenário e asseguraria a paz. O atual governo taiwanês criticou a “interferência” chinesa “recorrente” nas eleições presidenciais.

Hou Yu-ih, 66 anos, é o principal adversário de Lai. Durante a campanha, afirmou que promoverá a interação entre a população da ilha e da China Continental e defendeu uma política de “meio-termo”. Em entrevista à CNN, o taiwanês rejeitou o modelo de “1 país, 2 sistemas” proposto pela China.

“Semelhante à China continental e aos EUA, Taiwan também deve assumir a responsabilidade e trilhar o seu próprio caminho de modo a trazer paz e estabilidade à região”, disse Hou.

Reprodução/X @houyuih – 10.out.2023

O atual prefeito de Nova Taipé, Hou Yu-ih (foto), é o principal adversário do candidato governista Lai Ching-te

Hou é do partido KMT (Kuomintang). A legenda é mais alinhada a Pequim e defende uma aproximação maior da ilha com a China, ao contrário do DPP.

Fundado em 1919, o KMT governou a China Continental de 1928 a 1949, quando terminou a guerra civil na nação asiática protagonizada pelo Kuomintang e o Partido Comunista Chinês. Com a vitória dos comunistas, o partido fugiu do continente e se estabeleceu em Taiwan. Até 1986, era a única legenda autorizada a exercer o poder na ilha.

O KMT ficou na liderança do governo taiwanês por 55 anos consecutivos até 2000. Foi substituído pelo DPP naquele ano com a eleição de Chen Shui-bian. Voltou ao comando da ilha em 2008 com a vitória de Ma Ying-jeou, mas saiu do poder em 2016 com a vitória da atual presidente Tsai Ing-wen.

O pleito tem ainda um 3º candidato: Ko Wen-je, 64 anos, declara-se como o único candidato “aceitável” para China e Estados Unidos.

O ex-prefeito de Taipei afirmou a jornalistas na 6ª feira (12.jan) que tem o objetivo de melhorar a comunicação entre a ilha e a China. No entanto, disse que o “povo de Taiwan há muito se cansou do status quo político” da região. Ele disse que continuará a agenda política externa da atual presidente Tsai Ing-wen.

Ko é filiado ao TPP (Partido Popular de Taiwan). Criada em 2019, a legenda defende a busca por um diálogo maior com a China. Durante a corrida eleitoral, o TPP tentou formar uma aliança com o KMT, mas as negociações falharam e as legendas registram seus candidatos separadamente.

Reprodução/Facebook Ko Wen-Je – 26.dez.2023

Ko Wen-je (foto) é o presidente do TPP (Partido Popular de Taiwan) e candidato de oposição nas eleições de Taiwan

Leticia Cordeiro avalia que a melhor relação do TPP e do KMT com a China não significa que eles abdicarão das relações com os Estados Unidos.

“Com a ascensão do KMT ou do TPP, é possível que vejamos uma preferência pelo diálogo com a China e menor influência norte-americana na ilha, o que também não significa o fim das relações bilaterais, dada a importância das mesmas para ambos os lados, nem mesmo a diminuição da presença norte-americana no Indo-Pacífico”, disse.

Dos 3 candidatos, Lai Ching-te lidera as pesquisas de intenção de votos. O principal opositor Hou Yu-ih aparecia em 3º lugar, mas ganhou folego em novembro de 2023 e tirou Ko Wen-je da 2ª posição.

Segundo o agregador de pesquisas da Economist, Lai tem 36% das intenções de voto. Hou tem 31% e Ko, 24%. As pesquisas eleitorais estão proibidades de ser divulgadas em Taiwan desde 3 de janeiro. A legislação veta a publicação de novos levantamentos nos 10 dias antes da eleição.

ESTADOS UNIDOS Além da China, os EUA observarão as eleições em Taiwan de perto. O estreitamento das relações nos governos de Joe Biden e de Tsai Ing-wen foi um dos fatores que resultaram no aumento das tensões entre Taiwan e a China a partir de 2022.

Em agosto daquele ano, a então presidente da Câmara dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, visitou a região. O governo chinês classificou o ato como uma “provocação” que resultaria em “atos severos” e realizou uma série de operações militares ao redor da ilha.

Desde então, Pequim intensifica a pressão militar sobre Taiwan com o envio de navios e aviões para cercar a ilha. Também realiza exercícios militares que simulam um bloqueio à região.

Na 6ª feira (12.jan), o Exército de Libertação Popular da China, principal força militar do país, afirmou que “tomaria todas as medidas necessárias para esmagar as conspirações separatistas da ‘independência de Taiwan’ e protegeria a soberania e a integridade territorial do país”.

Durante um encontro realizado entre Biden e Xi Jinping, em novembro de 2023, o presidente chinês disse ao líder norte-americano que Taiwan era a “maior” e a “mais perigosa” questão nas relações bilaterais entre China e EUA.

Na ocasião, Biden afirmou que o país estava determinado a manter a paz e estabilidade na região. No entanto, o líder norte-americano havia dados declarações afirmando que os EUA enviariam tropas a Taiwan em caso de invasão chinesa.

Em relação a Taiwan, os Estados Unidos adotam a política conhecida como “ambiguidade estratégica”, concebida tanto para evitar uma invasão chinesa quanto para dissuadir Taiwan de provocar Pequim ao se declarar independente.

Augusto Rinaldi avalia que, apesar dos EUA defenderem a autonomia taiwanesa, o país norte-americano não quer “fomentar animosidades com Pequim” por causa da instabilidade que poderia ser criada na região.

“Washington anuncia publicamente que não toleraria uma reunificação forçada, porém não há garantias de que, se isso acontecesse, [os EUA] de fato prestariam a assistência necessária. Portanto, para os Estados Unidos, é importante ter políticos alinhados à manutenção do status quo, mas que não provoquem uma ação mais dura por parte de Pequim”, afirmou.

Os Estados Unidos têm uma parceria estratégica importante com Taiwan por meio de laços políticos e comerciais, apesar de não reconhecer o território como independente. “Embora os EUA não mantenham relações políticas formais com a ilha (pois não a reconhece desde 1979), eles têm dado apoio político, econômico e sobretudo militar a Taiwan nas últimas décadas”, disse o professor.

Além disso, Taiwan tem uma importância tecnológica para os EUA. “Companhias norte-americanas de tecnologia, como a Apple, dependem de empresas taiwaneses para fabricar seus produtos, portanto tensões com a ilha colocam em risco investimentos privados e materiais de consumo para os norte-americanos”, completou Rinaldi.

Segundo o professor, a Casa Branca também aproveita a relação com a região para “pressionar os taiwaneses a não transferir tecnologia à China e com isso retardar” o avanço tecnológico chinês.

Os Estados Unidos anunciaram que devem enviar uma delegação não oficial a Taiwan depois da eleição deste sábado (13.jan). Segundo um funcionário não identificado do governo de Joe Biden, o grupo será integrado por ex-funcionários do país norte-americano e da ilha. As informações são do Axios.

ENTENDA AS ELEIÇÕES EM TAIWAN Até 1987, o país estava sob lei marcial e só em 1996 realizou sua 1ª eleição presidencial direta. O presidente eleito assume o cargo em 20 de maio, com um mandato de 4 anos, sendo permitida a reeleição.

Além de atuar como comandante das Forças Armadas, o presidente de Taiwan nomeia o primeiro-ministro, responsável por formar um gabinete, e sanciona legislações.

Os locais de votação abriram às 21h (horário de Brasília) de 6ª feira (12.jan) e fecham às 5h deste sábado (13.jan). O resultado deve ser divulgado no fim a manhã.

Em todos os tipos de eleições, os taiwaneses utilizam as cédulas de papel, já que a votação eletrônica ainda não foi implementada no país. O resultado final do pleito é geralmente divulgado no mesmo dia da eleição pela Comissão Eleitoral Central.

Ganha quem obtiver a maioria dos votos. Não há 2º turno. Para o Parlamento, formalmente chamado de Yuan Legislativo, cada eleitor tem 2 votos: um para o candidato do seu distrito local e outro para um partido.

O Yuan Legislativo possui 113 assentos, com 73 eleitos por maioria simples em distritos específicos, onde os eleitores votam diretamente no candidato. Outras 34 vagas são proporcionalmente distribuídas entre os partidos, exigindo que uma sigla obtenha no mínimo 5% dos votos totais para ganhar os assentos.

Ou demais 6 assentos são designados para representar a população indígena de Taiwan. Cada legislador tem um mandato de 4 anos e a posse dos novos integrantes está marcada para 1º de fevereiro.

Cerca de 19,5 milhões de cidadãos taiwaneses estão elegíveis para votar. A população da ilha é de mais de 23 milhões. Os eleitores devem ter 20 anos ou mais.