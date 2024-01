PGR pede ao STF suspensão de novo júri da boate Kiss

WIKIPEDIA COMMONS/DIVULGAÇÃO

1 de 1 Boate Kiss – Foto: WIKIPEDIA COMMONS/DIVULGAÇÃOA Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal (STF) em que pede a suspensão do novo julgamento dos quatro acusados pelo incêndio na boate Kiss, ocorrido em 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. As informações são do G1.

O novo julgamento foi marcado para o dia 26 de fevereiro de 2024 pelo Tribunal do Júri de Porto Alegre. O incêndio deixou 242 mortos e mais de 600 pessoas feridas.

A PGR argumenta que a suspensão deve valer até que a Suprema Corte analise um recurso contra a anulação do primeiro júri, que terminou com a condenação dos quatro réus.

Para a PGR, a suspensão deve ocorrer para evitar gastos financeiros com a preparação de um novo júri até que o STF se manifeste sobre os recursos existentes. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), nenhum réu no caso está preso.

boate-kiss1

Incêndio na boate Kiss ocorreu em 2013 Divulgação/Agência Brasil

Boate-Kiss

Mais de 600 pessoas ficaram feridas WIKIPEDIA COMMOS/DIVULGAÇÃO

Boate Kiss, um ano da tragédia em Santa Maria – RS

A maioria das vítimas era de jovens universitários que estavam em uma festa na boate WIKIPEDIA COMMONS/DIVULGAÇÃO

20140126boate-kiss-vitimas-agencia-brasil-1024×681

Boate Kiss Divulgação/Agência Brasil

Boate-Kiss

Incêndio deixou 242 mortos WIKIPEDIA COMMONS/DIVULGAÇÃO

Suspensão do júri O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu manter a anulação das condenações dos quatro acusados pelo incêndio na boate Kiss. A decisão da Corte validou o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) que anulou o júri, realizado em dezembro de 2021, por falhas no julgamento.

Os réus são:

Elissandro Callegaro Spohr, ex-sócio da boate; Mauro Londero Hoffmann, ex-sócio da boate; Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda Gurizada Fandangueira; e Luciano Bonilha, produtor musical da banda. Quais assuntos você deseja receber?

