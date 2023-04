Eliezer brinca com Viih Tube: “Já pode fazer um e-commerce de leite”

O ex-BBB Eliezer postou um vídeo brincando com a influencer Viih Tube enquanto ela usava uma bomba de tirar leite para Lua Di Felice, filhinha do casal, que nasceu no último dia 9. O post foi compartilhado nessa sexta-feira (22/4) e gerou algumas críticas ao marido da influenciadora.

“Você ri, né? Vou pôr sua teta aqui”, alfineta Viih. “Isso é muito estranho, é muito louco isso. Parece aquelas engenhocas de filme, que a gente vê em filme. Olha isso, é uma bomba de tirar leite”, diz Eliezer, aos risos.

“Ah, pelo menos está estocando, né, amor. A gente pode fazer um e-commerce de leite”, ainda brincou o influencer e ex-BBB. Logo em seguida, ele postou uma foto grudadinho em Viih e se declarou com um ‘eu te amo’, escrito em inglês.

Após algumas críticas dos seguidores, Eli postou um vídeo se justificando por usar a expressão “ordenhar”. “É um termo normal, tá? Se você jogar no Google, vai ver que não sou eu zoando querendo falar que ‘a Viih ordenha como uma vaca’. Não. É um termo que os médicos usam, é o termo correto para essa prática que a gente está fazendo aqui”, começou ele.

“Só pra deixar bem claro para evitar o estresse. Da última vez eu acordei e estava todo mundo falando que eu estava zoando com a sua cara falando do leite azedo. Mas, enfim, é a internet e é isso, gente, pra poupar o estresse e a fadiga. Mas é ordenhar mesmo que você fala essa prática da tirar o leite ali na bomba”, completou.