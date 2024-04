Em Antas, Marcelinho Veiga caminha com a pré-candidata a prefeita do PP Essioneide de Rani

Foto: Divulgação

Lançamento da pré-candidatura de Essioneide de Rani (PP) em Anta 05 de abril de 2024 | 18:31

Mais um ato político consolida pré-candidatura majoritária para as eleições de 6 de outubro deste ano. Desta vez, o deputado estadual Marcelinho Veiga (UB) declarou apoio no município de Antas, na região nordeste da Bahia. Lá, o parlamentar caminha com Essioneide de Rani (PP). O ato de lançamento do nome da pré-candidata aconteceu na noite de quinta (4) com a presença de políticos do PP, do PSD e de setores da sociedade e da região.

Na oportunidade, o parlamentar destacou a dificuldade que é um pleito municipal e conclamou todos para “engrossar as fileiras de Essioneide”. “Na política é preciso considerar quem tem serviços prestados, quem conhece a gestão. Então, estamos caminhando com Essioneide pelo bem de Antas, da sua população e da região. O município precisa continuar nos trilhos do desenvolvimento. Com obras e ações sociais que acabem com o sofrimento do povo pobre. E tenho confiança na sensibilidade de Neide. Vamos juntos engrossar as fileiras desta pré-campanha”, salientou Marcelinho, no Clube de Antas, ao lado dos deputados federais Gabriel Nunes (PSD) e Mário Negromonte Jr. (PP).

De acordo com Veiga, a presença da população e de diferentes setores da sociedade civil organizada, comprova o envolvimento das pessoas na pré-campanha de Neide. “Isso demonstra também o carinho que ela tem pelas pessoas em situação de vulnerabilidade. Tenho certeza que durante a caminhada, vamos viabilizar mais apoios e garantir que tudo corra como o planejado no interior da Bahia, não só em Antas, mas em todas as regiões deste estado”, completou o deputado do União Brasil, ao lembra da liderança do prefeito Sidônio Nilo (PSB).

