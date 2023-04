Em ascensão: Bahia registra quase 100 mil novas pequenas e micro empresas em um ano

A indústria baiana de pequenos e micro negócios segue quebrando recordes no que tange ao quantitativo de empresas ativas no mercado. De 2021 para 2022, 99,3 mil novos registros foram abertos, fazendo o setor chegar a marca de 1.120.929 pequenos empreendedores atuando no mercado, de acordo com o Sebrae Bahia.

Número que consolida ainda mais uma tendência de crescimento já que, no acumulado de três anos, o estado ganhou 234.991 empresas do tipo. Os dados consideram tanto as pequenas empresas com 332.665 (30%) como os MEI’S, que são os Micro Empreendedores Individuais 788.265 (70%). Destes, 150 vão expor seu trabalho no Bahia Expo & Negócios, evento de conexão da indústria que está na sua segunda edição e acontece de 18 a 21 de maio no Centro de Convenções de Salvador.

Diretor técnico do Sebrae Bahia, Franklin Santos explica que, seja na Expo ou na Bahia como um todo, há dois tipos de empreendedores aos olhos do órgão: os de oportunidade e os de necessidade. De acordo com ele, durante e depois da pandemia, o perfil desse tipo de empresário no estado foi se alterando.

“A gente teve uma inversão nos tipos, a pandemia mudou essa chave. O por oportunidade, que está empregado, mas descobre um mercado e investe nisso reduziu. O por necessidade é quem precisa de uma fonte de renda, característica que ficou mais comum com a pandemia, aumentou como nunca”, fala.

Franklin é diretor do Sebrae (Foto: Divulgação)

Além da necessidade, Jorge Khoury, superintendente do Sebrae na Bahia, destaca o ambiente que o estado tem para empresas inseridas nessa indústria. Ele conta que, enquanto algumas empresas precisaram fechar na pandemia e pós ela, muitas outras ideias foram aceleradas. “Tudo aquilo que tem a ver com a área de tecnologia da informação, procedimentos on-line e delivery precisou se adaptar. Algumas não andaram, mas muitos outros exerceram e passaram a ter um sucesso com isso. Temos um cenário novo e é positivo”, afirma o superintendente.

Já no momento atual, os técnicos do Sebrae pontuam a possibilidade de eventos de conexão na indústria como vetor do avanço. Um exemplo é o Bahia Expo & Negócios, que no ano passado reuniu mais de 100 empreendedores que puderam mostrar seu trabalho e se conectar com outras empresas do segmento no estado.

Quem esteve lá foi a empresária Renata da Conceição, administradora da Pão de Queijo Rita Borges. De Salvador, ela se apresentou no evento por três dias, mostrando a qualidade do produto. A empreendedora diz que a conexão com colegas e clientes do evento é o que os pequeno e micro empreendedores mais precisam para avançar.

“Esse evento do Sebrae dá ao pequeno a chance de aparecer. Temos dificuldade de inserir na cultura do baiano o pão de queijo. Ele trouxe pra gente essa visualização, o pessoal vê o nosso produto e saber que é de qualidade, está acessível e pode ser comprado. Depois desse, participamos de outros e vi que outros fazem o mesmo”, diz.

A oportunidade de colocar o Pão de Queijo Rita Borges na vitrine rendeu e muito. Só no Bahia Expo & Negócios de 2022, Renata conseguiu 10% dos clientes para Atacado, que são maioria na sua empresa. No caso do Varejo, com clientes individuais e pessoas que compram para vender no interior, o quantitativo foi ainda maior.

“Tivemos um contato direto com os clientes, que foram fidelizados. A maioria dos que nos conheceram na Expo ficaram com a gente até agora. De Atacado, entre mercados, padarias e outros, conseguimos dez clientes dos cem que temos. De cliente final, que é o de Varejo, temos de vinte a trinta que nos conheceram lá e permanecem”, conta ela.

Bahia Expo & Negócios 2023

Tanto foi positivo para a marca que Renata vai voltar a ser uma expositora na Bahia Expo & Negócios desse ano. Com ela, serão 150 expositores distribuídos por toda a estrutura do Centro de Convenções, abrangendo áreas do ramo de alimentação, tecnologia, inovação e estética. O acesso para o evento será gratuito e Jorge Khoury se mostra otimista com as vendas.

“No ano passado, foram 8 mil visitantes em toda a nossa estrutura. Para este, com a ótima repercussão que tivemos e a ampliação de 30% no número de expositores e dos espaços disponíveis. Eventos como esse são fundamentais para a indústria, é quando o empreendedor que está em uma área específica tem oportunidade de mostrar seu trabalho para todo o estado”, explica o superintendente.

Inclusive, o evento só contatará com expositores da Bahia para viabilizar ainda mais o crescimento de quem se atua na indústria do estado. Além de expor e visitar, quem estiver lá poderá ter acesso a 200h de capacitação profissional e participar de encontros de negócios.

Bahia Expo & Negócios terá capacitação profissional (Foto: Divulgação)

Franklin Santos destaca que o evento, assim como todas ações para impulsionar a indústria, tem a ver com a características de retroalimentação do setor. Ou seja, quando a maioria caminha e avança, puxa consigo outros empreendedores, além de gerar renda.

“Se uma empresa avança, geralmente, ela vai precisar de novos serviços e empresas que os prestem isso. Com essa demanda, novos empreendedores aparecem e o mercado vai avançando. Além, é claro, do maior número de vagas de emprego que é gerado e só beneficiam a todos”, fala.

Veja também: MEI tem desconto de até 15% em carro zero

Para quem é pequeno e micro empreendedor da área de moda e empresas multisetoriais, ainda há possibilidade de se inscrever para ser um expositor no evento por este link aqui. O Bahia Expo & Negócios vai ser dividido em arenas temáticas, veja a lista do Sebrae: