Em Madri, Lula e primeiro-ministro da Espanha assinam três acordos

Madri — O presidente Lula e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, assinaram nesta quarta-feira (26/4) três acordos entre os dois países. São dois memorandos e uma carta de intenções.

O primeiro memorando foi firmado entre os ministérios da Educação dos dois países e prevê “cooperação” na área de ensino superior. O outro memorando se refere a acordo entre os ministérios do Trabalho brasileiro e espanhol.

Os dois chefes de governo assinaram ainda uma carta de intenções na área de ciência, tecnologia e inovação. Os detalhes dos acordos ainda não foram divulgados pelo Itamaraty.

Lula e a comitiva brasileira foram recebidos por Sanchez no Palácio Moncloa, sede do governo espanhol e residência oficial do primeiro-ministro, em Madri.

Veja a lista dos acordos:

Memorando de entendimento entre o Ministério de Universidades do Reino da Espanha e o Ministério da Educação da República Federativa do Brasil sobre cooperação no ensino superior universitário.Memorando de entendimento sobre cooperação entre o Ministério do Trabalho e Economia Social do Reino de Espanha e o Ministério do Trabalho e Emprego da República Federativa do Brasil.Carta de intenções na área de ciência, tecnologia e inovação entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação da República Federativa do Brasil, o Ministério de Ciência e Inovação do Reino da Espanha, a financiadora de estudos e projetos, o Centro para o Desenvolvimento Tecnológico Industrial do Reino da Espanha.Almoço com o reiNa sequência, Lula almoçará com o rei Felipe VI no Palácio Real. O monarca foi um dos chefes de estado que prestigiou a posse do petista em Brasília, em 1º de janeiro.

A previsão é de que Lula retorne ao Brasil por volta das 16h desta quarta, no horário local (11h no Brasil). O desembarque em Brasília está previsto para 22h30 da quarta.