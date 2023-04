Em meio a acusações na Justiça, Bolsonaro faz rara aparição e cumprimenta eleitores em parque de Brasília; veja vídeo

Ex-presidente tomou água de coco e tirou fotos com apoiadores; na próxima quarta-feira, ele deve prestar depoimento à Polícia Federal sobre suposta incitação aos atos de 8 de Janeiro

Reprodução/Instagram/Assessoria Especial do ex-presidente Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro conversa com apoiadores em Brasília



O ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma de suas primeiras aparições públicas, na manhã desta sexta-feira, 21, após passar uma temporada de três meses em Orlando, nos Estados Unidos. Em vídeo divulgado por assessores, ele aparece tomando água de coco e cumprimentando apoiadores no Parque da Cidade, em Brasília. O ex-presidente também tira fotos ao lado de um grupo de ciclistas. “Que falta o senhor está fazendo”, diz uma eleitora. Bolsonaro retornou dos Estados Unidos ao Brasil no dia 30 de março. Desde então, tem respondido a acusações sobre temas polêmicos, como as envolvendo as joias recebidas da Arábia Saudita, enquanto presidente da República; e sobre os atos de 8 de janeiro. Na próxima quarta-feira, 26, Bolsonaro deve prestar depoimento à Polícia Federal sobre suposta incitação aos atos contra as sedes dos três poderes.