Lula e Dino discutiram indulto de Natal com cotado para a Justiça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discutiu na manhã desta 6ª feira (22.dez.2023) o indulto de Natal com Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública e indicado para o STF (Supremo Tribunal Federal). O cotado para vaga de Dino, Wellington César Lima e Silva, atual secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, também participou do encontro. O presidente avalia manter no decreto o perdão de multas de até R$ 20.000 para detentos. Em caso de valores superiores, a proposta do Ministério da Justiça estabelece que o indulto só poderá ser concedido aos presos mais pobres.