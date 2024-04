Em “terceira via”, PDT lança vereador como pré-candidato a prefeito de Irecê

Foto: Divulgação

Figueredo Amorin, vereador de Irecê 05 de abril de 2024 | 16:46

O PDT lançou nesta sexta-feira (05) a pré-candidatura do vereador Figueredo Amorin à Prefeitura de Irecê. O edil, que já foi presidente da Câmara Municipal, deixou o PSB, partido do prefeito Elmo Vaz, e se tornou a “terceira via” para a disputa eleitoral na cidade, que também tem como postulante o ex-gestor e ex-deputado estadual Luizinho Sobral (União).

A articulação para o ingresso de Figueredo no PDT foi conduzida pelo vice-presidente da legenda na Bahia, o ex-deputado federal José Carlos Araújo. O convite foi oficializado pelo comandante do partido no Estado, o deputado federal Félix Mendonça Júnior.

“Figueredo foi incentivado a ser candidato pelo povo de Irecê. Ele aparece na frente em todas as pesquisas feitas até aqui. Como foi alijado do grupo do prefeito, que optou por lançar outro nome, sem qualquer critério coletivo, decidimos abraçar o vereador e caminhar ao lado dele, que tem afinidade com o projeto pedetista”, declarou Félix.

Elmo Vaz lançou como sucessor o vereador Murilo Franca, que trocou o PT pelo PSB. “Não houve clareza nesse processo de escolha. Por isso, sai do partido e vamos apresentar um projeto alternativo para Irecê, mantendo o que é bom na gestão e melhorando naquilo que precisa melhorar”, disse Figueredo.

“Estou aceitando um chamado dos amigos e das pessoas que pediram para que eu colocasse o meu nome à disposição. Não poderia deixar de atender a isso. Enquanto tem gente já pensando nas próximas eleições, estou focado nas questões de Irecê”, acrescentou o pré-candidato pedetista.

Comentários