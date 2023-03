Embratur aciona PF para investigar denúncia de exploração sexual envolvendo coaches dos EUA

A Embratur anunciou, nesta quinta-feira (16/3), que notificou a Polícia Federal (PF) e solicitou uma investigação sobre o caso do Millionaire Social Circle, um grupo formado por homens norte-americanos que ofereciam cursos que ensinavam a conquistar mulheres. O evento dos coaches aconteceu em uma mansão no Morumbi, em São Paulo, no fim de fevereiro.

“Não são bem-vindas em nosso país pessoas que desejam praticar crimes. O turismo para fins de exploração sexual fere nossas leis e quem o pratica será submetido à devida investigação, julgamento e punição”, declarou a Embratur em nota.

Nos solidarizamos com as mulheres vítimas de exploração sexual em São Paulo, no caso envolvendo um grupo de turistas estrangeiros. Solicitamos investigação à @policiafederal. Na segunda (20), o presidente @MarceloFreixo se reunirá com o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

— Embratur (@EmbraturBrasil) March 16, 2023

A Polícia Civil de São Paulo também abriu uma investigação sobre o caso. Segundo Secretaria de Segurança Pública paulista o caso é apontado como “favorecimento de prostituição” ou outra forma de “exploração sexual”.

Mike Pickupalpha e David Bond, apontados como responsáveis por organizar o evento, vendiam os cursos por até US$ 50 mil aos clientes. Na opção mais barata, os interessados desembolsaram em torno de US$ 12 mil para ter acesso às aulas.

Os suspeitos disponibilizavam um “kit” composto com camisinha, pílula do dia seguinte, chiclete e perfume com feromônio para os alunos.

Os norte-americanos também realizaram o curso em países como Costa Rica, Colômbia e Filipinas.