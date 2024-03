Empresa de Gal Costa tem dívida gigante em impostos

Empresa de Gal Costa, que morreu em 2022, a GMC Produções Artísticas conta com uma dívida de R$ 738 mil em impostos, entre débitos de ISS, Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos e previdenciários. De acordo com uma ex-funcionária, a cantora mantinha 90% da companhia, enquanto Wilma Petrillo, viúva da artista, tinha 10%.

O Splash, portal do Uol, teve acesso a detalhes dos débitos, que incluiu Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Prefeitura de São Paulo, que somam R$ 549.861,79, sendo R$ 486.633,63 em ISS, e do Tribunal de Justiça do estado. Já o valor de tributos previdenciários chegam a R$ 188.401,79.

Gal Costa e o filho, Gabriel Costa

Gal Costa e o filho, Gabriel Costa Reprodução

filho de gal costa

Gabriel e Gal de um lado, Wilma Petrillo de outro Reprodução

Wilma Petrillo, viúva de Gal Costa

Wilma Petrillo, viúva de Gal, se envolve em escândalo na Justiça Reprodução

Gal Costa At Carnegie Hall

Gal Costa Jack Vartoogian/Getty Images

Gal Costa

Gal Costa, uma das maiores cantoras do Brasil, morreu aos 77 anos, em São Paulo, em 9 de novembro de 2022 Instagram/Reprodução

Além disso, ainda há duas cobranças sobre taxa de coleta de lixo no Tribunal de Justiça de São Paulo, nos valores de R$ 21 mil e R$ 24 mil. A primeira foi aberta em 2021 e a segunda em 2023. “A Procuradoria-Geral do Município de São Paulo informa que todos os créditos inscritos em dívida ativa são objetos de cobrança, de forma judicial ou extrajudicial”, disse a Prefeitura, ao Splash.

Herança de Gal Costa Antes de falecer, em novembro de 2022, Gal Costa teria deixado um testamento que não inclui a empresária Wilma Petrillo, sua então companheira. Segundo a advogada, Luci Vieira Nunes, Gal queria proteger o patrimônio do filho adotivo, Gabriel Costa.

Nunes afirma que Gabriel entrou na justiça para contestar a parcela da herança pretendida por Wilma, a quem chamava de madrinha, após “entender o que se passava dentro de casa”. A empresária entrou com um pedido de reconhecimento de união estável com a cantora e aguarda decisão do TJ-SP.

“Gal criou a Fundação Gal Costa e fez um testamento antes da adoção, no qual deixaria seu patrimônio para essa Fundação. Na época, Wilma assinou o testamento como testemunha, sabendo que nada herdaria”, disse a advogada ao Splash, do UOL.

Ela explica que Gabriel teria encontrado os documentos após a morte de Gal, em novembro de 2022. “A vontade de Gal sempre foi proteger o filho, e não deixar herança para Wilma”, esclarece a advogada.

Áudio vazado O embate entre Wilma Petrillo, viúva de Gal Costa, e Gabriel Costa, filho adotivo da cantora, foi registrado em áudio, divulgado com exclusividade pelo portal Em Off. Nele, a empresária tenta convencer o herdeiro, atualmente com 18 anos, a assinar documento reconhecendo uma dívida da família com a gravadora Biscoito Fino, que teria emprestado dinheiro para Gal.

No áudio, Wilma se irrita após a negativa de Gabriel e afirma que eles podem passar fome. Ela também argumenta que teria herdado 75% dos direitos autorais de Gal e Gabriel, 25%, e que, por justiça, achou melhor dividir meio a meio.

“Você não acredita no que estou falando? (…) Qual o problema? (…) Era 75% para mim e 25% para você, só que não achei justo e dei 50% para você e 50% para mim (…) que sacanagem. Porr* Gabriel, put* que pariu, não vai assinar por quê? (…) Pu*a merd*, só vai fazer merd* (…) Se você não assinar, a gente não recebe o dinheiro e a gente vai passar fome, você não pode fazer isso comigo não, Gabriel”, diz Wilma.

Kati Almeida Braga, dona da gravadora Biscoito Fino, também aparece falando na gravação. Ao O Globo, ela confirmou a procedência da conversa.

Entenda Na semana passada, veio à tona que Gabriel Costa, filho de Gal Costa, decidiu acionar a Justiça para reivindicar os direitos à herança deixada pela mãe. A intenção dele é questionar uma possível divisão do patrimônio da cantora com Wilma Petrillo, viúva da artista.

A viúva pede na Justiça o reconhecimento de uma união estável com a cantora. Caso concedida, dará a ela o direito a 50% da herança e a administrar o patrimônio artístico da baiana em conjunto com Gabriel.

No processo, baseado no relacionamento que teria vivido com a Gal Costa por 24 anos, ela também solicitou a posição de inventariante do espólio e pediu a guarda de Gabriel. Com 18 anos de idade, Gabriel contratou advogados para realizar sua defesa no tribunal, segundo Mônica Bergamo.

Para a defesa do filho de Gal, Petrillo atuava apenas como empresária da cantora e madrinha do menino, tornando a partilha de bens discutível. A interlocutores, ele afirma querer aproveitar a chegada à maioridade para “agir de acordo com sua consciência, livre de influências”.

Assédio, ameaça e golpes Em julho do ano passado, Wilma Petrillo foi acusada por ex-funcionários, amigos e parentes da cantora de assédio moral, ameaças e golpes financeiros. De acordo com reportagem da Piauí, assinada pelo repórter Thalys Braga o comportamento ríspido e duvidoso da empresária teria, inclusive, afastado a cantora de amigos e familiares.