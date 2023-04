As mamatas dos “parças” de Romário com dinheiro público

Fabio Braz, Ademar Braga Júnior e Daniel Bove são amigos de Romário e ganham dinheiro por causa dessa amizade. Na linguem dos boleiros, eles são “parças”, assim como aqueles amigos de Neymar, que o acompanham pelos quatro cantos do mundo.

A diferença é que Neymar paga as despesas dos amigos com dinheiro do próprio bolso. Romário, não. Segundo matéria do UOL, os caras são cabos eleitorais do senador Romário (PL), embolsaram R$ 69,7 mil cada um para atuar em um programa ligado à inovação em escolas estaduais no primeiro semestre de 2022.

As verbas são provenientes de bolsas de pesquisa sob suspeita, pagas com verbas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Bove e Braga Jr. disseram ter trabalhado em ações que nada têm a ver com o plano do projeto. Braz não soube dizer o que fazia e admitiu que recebeu a verba enquanto estava confinado em um reality show com subcelebridades na Record.

Os três foram convocados para trabalhar na campanha de reeleição de Romário ao Senado. Apesar de confirmar que Braz, Bove e Braga Jr. trabalharam em sua campanha, Romário nega que tenha indicado os amigos para o projeto na Uerj.

“Eu só indico pessoas do meu gabinete”, disse o ex-jogador.

Uma comissão da Uerj recomendou que a procuradoria-geral da instituição investigue o projeto de pesquisa que contratou os três.

