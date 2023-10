Kacá Novais apresenta “Brisa”, em parceria com cantora e multi-instrumentista Badi Assad

O cantor e compositor Kacá Novais apresenta, nesta sexta-feira (06), o single “Brisa”, em parceria com a prestigiada cantora e multi-instrumentista Badi Assad. A canção, que chega nos apps de música pela Alma Music, estará disponível em todas as plataformas de música e traz o tema do amor próprio.

Primeiro lançamento do ex-participante do programa The Voice 2022 pelo selo paulista, “Brisa” traz uma letra de amor com uma metáfora sobre a relação do indivíduo com ele mesmo. “É como se fosse uma relação da brisa com a pessoa, que na verdade leva para esse lugar de você se amar do amor próprio, sabe? É a pessoa que está ali, naquele quarto e, de repente, tem uma fresta da janela e entra em um vento e corre a pele, sabe? Aquela coisa mais lúdica, mais subjetiva”, comenta o artista. Como em toda forma de arte, esta é apenas a interpretação de Kacá, e ele acredita que cada pessoa enxergará e traduzirá a letra de uma forma diferente, ao ser tocada por ela.

A composição da música contou com a participação inédita de Badi Assad, respeitada violonista, cantora, percussionista e compositora brasileira, que compôs a letra assim que ouviu o instrumental. Ambos os artistas encontraram sintonia na ideia da canção e se encontraram para terminá-la. “Para mim, gravar com ela, além de ser uma honra, foi um aprendizado, porque ela tem muita experiência na música, então eu fiquei ali assistindo ela gravar e foi surreal para mim. Inclusive, isso é um outro ponto muito louco, porque a Badi toca muito violão e na música Brisa, quem toca violão sou eu e ela canta e não pega no violão em nenhum momento. Então, isso para mim, é uma honra”, comenta Kacá Novais.

Para Kacá, a expectativa para este lançamento é de que as pessoas gostem e consigam entender a profundidade de seu trabalho artístico, porque será o primeiro lançamento contando com uma extensa programação na mídia. Para os próximos meses, Kacá Novais pretende produzir mais músicas e já adianta os próximos lançamentos: “Nos meses de novembro e dezembro já tenho novas músicas chegando nas plataformas digitais, e já quero vir com lançamentos audiovisuais e alguns outros projetos que eu tenho em mente e pretendo colocar em prática”, finaliza Kacá Novais.

Ouça agora “Brisa” nas principais plataformas de música.

CONFIRA A LETRA DE “BRISA”

Escrita por Kacá Novais

A brisa que me sente bem dos olhares

Me veste com segredos da manhã

Do marejar que nasce lá no infinito

Chegando em meus ouvidos sem pudor

O teu olhar me chega bem de mansinho

Trazendo o que visto na nudez

Na transparência da tua pele na minha

Me despertando o pôr do sol

Fico a imaginar, o tom da tua voz

Até onde vai, se desenhar em mim?

Qual será o tempo do abraço, quando te encontrar?

Me avisa quando for chegar, venha logo!

Que eu vou encomendar ao sol, o anoitecer

Trazendo as estrelas para enfeitar o céu

Da tua boca, um gosto de você

Fico a imaginar, o tom da tua voz

Até onde vai, se desenhar em mim?

Qual será o tempo do abraço, quando te encontrar?

A brisa leve, leva a gente, bem de leve pra dançar

Eleva toda gente, bem de leve pra dançar

A brisa leve, leva a gente, bem de leve pra dançar

Eleva toda gente, bem de leve pra dançar

A brisa leve, leva a gente, bem de leve pra dançar

E leva toda gente, bem de leve pra dançar

A brisa leve, leva a gente, bem de leve pra dançar

Eleva toda gente, bem de leve pra dançar

A brisa leve, leva a gente, bem de leve pra dançar

Eleva toda gente, bem de leve pra dançar

Sobre Kacá Novais:

O músico Kacá Novais é um cantor, compositor e multi-instrumentista que encanta o público com suas performances cheias de tecnologia e musicalidade. Em 2018, o artista teve a oportunidade de mostrar seu talento no programa “The Four Brasil”, apresentado por Xuxa Meneghel na Record. Anos depois, em 2022, o músico participou do “The Voice Brasil”, reality show transmitido pela Rede Globo.

Suas primeiras músicas, “Vem Voar Comigo”, “Vim Te Ver” e “Todo Dia”, foram divulgadas em 2021. Em seguida, lançou outros quatro singles: “Numa Só Vez”, “Meu Jardim”, “A Melhor Parte” e “Bagagem”. Todas as faixas estão disponíveis nas plataformas digitais.

Com arranjos diferenciados, Kacá já se apresentou em grandes palcos, sempre prendendo a atenção da plateia com suas performances cativantes. Em suma, seu repertório é composto por canções autorais e versões ousadas dos maiores sucessos da música nacional.

No início deste ano, firmou uma parceria com a Alma Music Group, escritório de gerenciamento artístico 360º baseado em São Paulo, para alavancar sua carreira. Atualmente, Kacá está investindo na gravação do seu primeiro álbum autoral e na produção de diversos videoclipes, que mostrarão todo o seu potencial artístico.

Sobre Badi Assad:

Badi, com 35 anos de carreira, tem viajado pelo mundo com sua música, além de divulgar seu mais recente álbum, Ilha (2022), com parcerias com Chico César, Alzira E, Dani Black entre outros artistas. Batizada como Mariângela Assad Simão, nasceu em 1966, em São João da Boa Vista (SP), mudando em seguida para o Rio de Janeiro, com seus pais, que decidiram proporcionar aos seus irmãos Sérgio e Odair, aulas de violão clássico. Em meados dos anos 1980, já como Duo Assad, eles ganharam reconhecimento e popularidade internacionais.

Badi seguiu os passos dos irmãos. Aprendeu piano ainda criança, mas já aos 14 anos, conquistava o primeiro prêmio como violonista. E então são 19 álbuns ao longo da carreira, sendo que um deles, o Wonderland (2006), selecionado entre os 100 melhores da BBC de Londres e um dos 30 melhores da Amazon. Em 1998, se mudou para os EUA, para investir em sua carreira e lançou ‘Chameleon’, com repertório composto majoritariamente por suas músicas, em parceria com o ex-integrante da banda ‘Megadeth’, Jeff Scott Young. O álbum foi um sucesso internacional e sua música ‘Waves’ ficou entre as dez mais tocadas durante semanas na Espanha, assim como foi escolhida para integrar a trilha do filme ‘It runs in the family’ (com Michael e Kirk Douglas).

Badi também compôs para o público infantil, conquistou diversos prêmios e foi incluída na lista dos 70 mestres da história Brasileira do violão, sendo uma entre as três mulheres, assim como a única representante feminina de sua geração, pela Rolling Stones/BR. Não por acaso, a Guitar Player a escolheu entre os 100 melhores artistas do mundo e Classical Guitar considerou-a, junto com artistas como AniDiFranco, Ben Harper e Tom Morello, um dos 10 jovens talentos que revolucionariam o uso dos violões nos anos 1990.

Em 2015, Badi foi convidada para trabalhar com a organização, sediada em Chicago, GATC (Genesis at the Crossroads), que tem como foco principal a construção da paz mundial. Com eles Badi integra, como violonista e vocalista, o grupo multicultural Saffron Caravan, ao lado do vocalista marroquino Aaron Besoussan, do virtuoso alaudista israelense-árabe, Haytham Safia e do percussionista venezuelano Javier Saumme. Além disso, ela atua como palestrante nas mesas redondas promovidas pela GTCA sobre artes e transformação de conflitos, assim como é responsável pelo programa de música para o Genesis Academy Summer Institute, um programa educacional de treinamento de liderança e construção da paz para jovens internacionais de áreas de conflito.

