BBB24: saiba quem é o novo Anjo

O BBB24 entrou em modo turbo! O reality da TV Globo, que tem final prevista para o dia 16 de abril, está realizando nesta sexta-feira (29/3), a Prova do Anjo. Numa final emocionante entre Matteus e Alane, Alegrette levou vantagem e ganhou a imunidade da rodada, além de R$ 10 mil.

A disputa consistia em arremessar bolas contra objetos numa pista, com o objetivo de retirá-las da plataforma. Na primeira fase, classificatória para a final, MC Bin Laden competiu com Giovana e ganhou. Alane com Isabelle, levando a melhor contra a Cunhã. Davi com Beatriz, com Davi classificado. E, por último, Lucas com Matteus, com Alegrette passando de fase.

Matteus se emociona com quarta vitória na Prova do Anjo

Matteus se emociona com vitória

Na semifinal, Alane eliminou Bin. Matteus tirou Davi. Na final, Alane disputou com Matteus, perdendo a rodada. Para o Monstro, o rapaz escolheu Bin e Giovanna. Eles terão que se caracterizarem de flautista e de rato, respectivamente. Enquanto o músico toca o instrumento, o animal deverá dançar.

Matteus é um dos participantes que estão na mira, escolhidos pela líder Giovanna, junto com Beatriz. Por estar imune, a vendedora vai direto para o Paredão. No próximo domingo (31/3), um brother será eliminado da atração.