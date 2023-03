Dania Mendez volta para o La Casa de Los Famosos hoje: saiba o horário

Após passar por dias conturbados no BBB23, Dania Mendez retorna ainda neste sábado (19/3) para o La Casa de Los Famosos. De acordo com a produtora do programa, a mexicana compartilhará sua experiência no Brasil em entrevista exclusiva.

“Dania estará em minha casa hoje com seus colegas e compartilhará sua experiência no Brasil em uma entrevista exclusiva”, escreveu a produtora no Twitter.

MC Guimê passa a mão na bunda de Dania Mendez

Internautas dizem que MC Guimê tentou apalpar seios de Dania MendezReprodução

Dania Mendez tenta tirar a mão de MC Guimê do corpo delaReprodução

MC Guimê dá tapa na bunda de Bruna GriphaoReprodução

Internautas apontam que MC Guimê tentou dar selinho em Bruna quando ela brigava com eleReprodução

Sapato tenta beijar Dania Mendez mesmo ela pedindo que ele pare

A publicação ainda diz que Dania Mendez entrará novamente na casa às 19h.

A estadia de Dania no BBB23 foi conturbada. A mexicana foi assediada por MC Guimê e Cara de Sapato durante uma festa no reality show, o que resultou na expulsão dos artistas e um inquérito que investiga importunação sexual contra a morena por parte da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Habitantes de Twiter. Dania se incorporará hoy a mi casa con sus compañeros y compartirá en una entrevista exclusiva su experiencia en Brasil. Acompáñenme a recibirla a las 7PM por Telemundo #LCDLF3 #LaJefaAclara @dania_mdz @Jimenagallegotv @SANDARTI

— La Jefa (@LaJefaTLMD) March 19, 2023