Como todas as terças-feiras, hoje é dia de eliminação no BBB23. No paredão desta semana, Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana disputam a permanência no reality, mas quem decide é o público, então a coluna LeoDias fez uma enquete nas redes sociais para avaliar quais dos participantes são os favoritos para continuarem no game.

Enquete: saiba quem é o favorito para deixar o BBB23 nesta terça-feira

Na enquete realizada nos stories do perfil do Instagram do titular desta coluna, Gabriel Santana é o mais votado para deixar o programa nesta terça-feira, em segundo lugar está a atriz Bruna Griphao e por último a ex-Rougge.

52% dos nossos seguidores votaram no Gabriel, 35% na Bruna e 13% na Aline.

