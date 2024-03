Enquete tem reviravolta e mostra nova favorita para ganhar o BBB 24

Embora Davi tenha aparecido como grande favorito para vencer o BBB 24 em diversas enquetes, o participante ficou para trás neste sábado (16/3). Agora, uma mulher aparece como possível vencedora do reality show da TV Globo.

De acordo com a enquete feita pelo Uol, às 22h40 deste sábado, Fernanda Bande é a favorita do público para levar o prêmio final do programa. A carioca aparece com 33,85% da preferência dos votantes, enquanto Davi a segue de perto, com 33,65% por cento.

Davi BBB 24

Davi no BBB 24 Foto: Reprodução

Alane

Alane desmaiou no BBB 24 e atribuiu episódio a uma crise de ansiedade Foto: Instagram/Reprodução

Matteus

Matteus Reprodução

Isabelle bbb 24

Isabelle Foto: Reprodução

A sequência de preferidos ainda conta com Matteus, que tem 8,44% da preferência dos telespectadores; Isabelle, com 8,07% e Alane, com 7,01%. Veja a enquete aqui!

Novo paredão do BBB 24 Neste domingo (16/3), a casa mais vigiada do Brasil vai formar mais uma berlinda. Com Giovanna como líder da semana, Alane, Beatriz, Davi e MC Bin Laden correm o risco de serem indicados direto para o paredão.

Matteus também estava na mira da líder, mas conquistou a Prova do Anjo neste sábado e agora está imune. Ele também vai poder imunizar uma pessoa, mas a decisão dele pode ser anulada por Raquele, que comprou o Poder Curinga e pode vetar a escolha do anjo.

A casa vai votar duas vezes. Na primeira, em voto aberto, eles vão escolher entre as pessoas que sobraram na mira do líder. Logo depois, vão votar no confessionário em qualquer participante que não esteja imune ou indicado.

Para finalizar, as cinco pessoas colocadas na mira do líder vão escolher, em consenso, um nome para ir ao paredão. Disputam a prova Bate-Volta os dois indicados pela casa e o nome do escolhido pelos que estavam na mira, sendo que apenas um deles vai se salvar.