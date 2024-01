Entenda acordo entre Wanessa e Marcus Buaiz para pensão dos filhos

Marcus Buaiz e Wanessa Camargo (Reprodução/Montagem Metrópoles)

1 de 1 Marcus Buaiz e Wanessa Camargo (Reprodução/Montagem Metrópoles) – Foto: Marcus Buaiz e Wanessa Camargo (Reprodução/Montagem Metrópoles)Wanessa Camargo e Marcuz Buaiz se separaram em maio de 2022 e fizeram um acordo sobre as despesas dos filhos do ex-casal, José Marcus, de 11 anos, e João Francisco, de 8. De acordo com o Portal Leo Dias, a cantora fechou um acordo milionário durante a separação.

Sobre os filhos, eles decidiram que Wanessa não iria receber pensão do ex-marido. Diferente disso, Buaiz é o responsável por pagar todas as despesas dos dois filhos.

Além disso, cada um deles levou cerca de R$ 6 milhões na época do divórcio, mesmo com o casamento no regume de separação total de bens. O valor é referente aos que eles adquiriram ao longo do casamento, e venderam após a separação para dividir.

