Entenda por que Moraes determinou o bloqueio de contas no X

A briga do dono do x (antigo Twitter), Elon Musk, com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, acendeu um debate na internet neste final de semana.

No sábado (6/4), Musk ameaçou não cumprir as determinações de Moraes para o bloqueio de contas na rede social.

Desde 2020, Moraes determinou o bloqueio de contas no antigo Twitter e outras redes por ameaça, apologia ao golpe de estado e disseminação de notícias falsas.

Entre os alvos dos bloqueios estão blogueiros, empresários e políticos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Relembre os casos O empresário Luciano Hang teve as contas bloqueadas em agosto de 2022, logo após operação da Polícia Federal (PF) contra empresários que defendiam um golpe de estado para impedir a volta do PT ao poder. A existência do grupo desses empresários foi revelada em matéria da coluna do Guilherme Amado, do Metrópoles.

Já o blogueiro Oswaldo Eustáquio teve as contas nas redes sociais bloqueadas por várias vezes. A última vez foi em dezembro do ano passado, porque ele usava o Twitter para arrecadar dinheiro e, na visão da PF, isso burlaria o bloqueio judicial das contas bancárias dele.

O também blogueiro bolsonarista, Allan dos Santos, teve as contas bloqueadas em 2021 por decisão do STF. Na época, ele era investigado por ameaça a autoridades, disseminação de informações falsas e no inquérito das milícias digitais.

Ex-deputado, Roberto Jefferson teve a conta no Twitter bloqueada em agosto de 2021 depois de publicar discursos radicais em que exibia armas e incitava a violência. Moraes entendeu que a retirada da conta do ar era uma forma de interromper os “discursos criminosos de ódio e contrários às instituições democráticas e às eleições”.

Por sua vez, o também ex-deputado Daniel Silveira teve as contas bloqueadas diante de vídeos com ofensas violentas contra ministros do STF e de apologia à ditadura militar.