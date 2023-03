Equipe de Key entra com processo contra Fred: “Calúnia e difamação”

Após Fred Nicácio afirmar, em conversa com outros ex-participantes, que Key Alves havia sido demitida do time de vôlei feminino de Osasco e perdido todos os patrocinadores, a coluna LeoDias conversou com exclusividade com a empresária da atleta, Fernanda Paschoa Sakai, e ela garantiu que as afirmações feitas pelo médico são inverídicas.

“Você sabia que ela (Key) foi demitida do time dela, de Osasco? Os patrocinadores pediram a demissão dela. As pessoas do time dela me procuraram e falaram isso! Ninguém gosta dela! É uma pessoa detestável”, disse Fred Nicácio durante uma conversa com Paula e Larissa.

“Essa notícia, essa história que o Fred Nicácio contou é uma fake news! Em nenhum momento a Key teve qualquer problema com os patrocinadores da equipe. A Key segue contratada, ela tem um contrato com vigência até o dia 31 de maio, iniciou a empresária da atleta.

De acordo com Fernanda Paschoa, para voltar para as quadras, Key precisará passar por uma cirurgia para tratar uma lesão.

“O que acontece é que a Key teve uma lesão ainda antes de entrar para o Big Brother e quando começou as especulações para ela fazer parte do programa a gente já teve essa conversa com o clube, com a possibilidade dela ir para o BBB e o clube sempre esteve ao nosso lado, respeitando a vontade da Key e em nenhum momento foi contra isso, sempre nos ajudou em todo o processo, só que como ela também se lesionou, ela precisa fazer uma cirurgia para voltar a jogar, tem 9 meses de recuperação”, explicou.

Com o contrato com a Globo, Key terá que conciliar as agendas de atleta e ex-BBB, e em breve deve renovar seu contrato com o clube de vôlei feminino de Osasco.

“Ela segue contratada normalmente, só que hoje ela também tem o contrato vigente com a Globo, com os compromissos da Globo, ela está no programa, ela estava no México a gente não sabia dessa dinâmica, então é por isso que ela não está nos jogos e tudo mais, mas ela está contratada. Ela é uma atleta de Osasco! Inclusive quando ela estava indo para o México, que a gente nem sabia o que ia acontecer depois eu tive uma reunião com a diretoria do clube ainda para falar ‘ela vai voltar na próxima semana, vamos sentar e conversar sobre os próximos passos, como que vai ficar, para gente falar da renovação dela’ sem nenhum problema com a equipe”, contou.

Sobre as falas de Fred Nicácio dentro do quarto do reencontro, Fernanda afirma que providencias estão sendo tomadas e o ex-BBB responderá judicialmente pelas inverdades.

“Isso que ele está fazendo é difamação, e calúnia, nada justifica ele está tratando esse assunto dessa forma, porque sim ele está expondo o trabalho dela, ela teve os erros dela sim, ninguém está passando pano para os erros dela, ela mesmo se desculpou sobre tudo que ela errou, mas não justifica vir contar mentiras, inverdades sobre a profissão dela… A diretoria e a gente sempre tivemos um alinhamento perfeito, a gente não teve nenhum problema desde do início do programa até aqui, então não é agora que o Fred está querendo se promover em cima dela lá dentro, fazendo essa fake news, que a gente vai ficar calado“, disse.

“Já acionamos o nosso jurídico e ele vai responder, sim, judicialmente por todas essas injúrias e tudo que ele está falando, porque ele fazendo isso, colocando o time dele e falando de patrocinadores, ele pode causar um problema sim para ela e isso não vai ficar barato, a gente não vai deixar isso quieto, os advogados já estão avisados de tudo que está acontecendo”, finalizou.

